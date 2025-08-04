Имеют ли право привлекать учителей к дежурству в укрытиях во время каникул и отпусков

Учителей во время отпусков принуждают к дежурствам в укрытиях учебных заведений, в частности ночных. Однако они не должны отвечать за безопасность в укрытии, целостность имущества и тому подобное.

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Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, ссылаясь на обращения и сообщения о принуждении в Службу образовательного омбудсмена и выявленные случаи в социальных сетях и медиа. По ее словам, для обслуживания и эксплуатации укрытий должны создаваться объектовые формирования гражданской защиты по обслуживанию защитных сооружений или назначаться ответственные за это лица.

"Создает такие формирования балансодержатель, а это – владелец защитного сооружения или юридическое лицо, которое удерживает его на балансе, то есть учредители учебных заведений. Мероприятия по вопросам гражданской защиты в обществе должны быть должным образом организованы и не могут осуществляться педагогами с нарушением их трудовых прав и гарантий", – сказала Лещик.

Также Лещик отметила, что подавляющее большинство работников в учебных заведениях – обычно женщины. Поэтому привлечение к такому виду работы в ночное время может быть только с их согласия.

"Такие дежурства могут быть опасными для женщин, даже если они дали согласие на такую работу. Все это нарушает права педагогических работников и может нанести им физический, психологический и моральный вред", – отметила образовательный омбудсмен.

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