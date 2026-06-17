Имеет ли школа право требовать от выпускников результаты НМТ: в сети разгорелась жаркая дискуссия

Учительница английского языка Руслана Московченко обратилась к родителям с вопросом, как бы они отреагировали, если бы школа попросила предоставить результаты национального мультипредметного теста (НМТ). Она рассказала, что сначала получила сообщение, но впоследствии из учебного заведения начали звонить и оказывать давление, ведь дети ещё не получили аттестаты.

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Она также предположила, что это, вероятно, делается для того, чтобы получить выплаты за успеваемость выпускников. Обэтом Московченко написала в посте в Threads. В то же время в комментариях писали, что таким образом администрация школы проверяет, подтверждают ли дети оценки по НМТ.

"На педсовете слышала, что завуч и директор (кто именно не знаю) хвалили тех, у кого совпали оценки и результаты НМТ – "дети подтвердили свою оценку". А остальных обсуждали".

Также в комментариях одна из директоров школы заверила, что результаты НМТ ни на что не влияют в учебном заведении и не переносятся в аттестат. Кроме того, многие выпускники могут не сдавать его, ведь у них есть другие планы на образование. Некоторые осуждали автора поста, мол, нет ничего постыдного в том, чтобы показать свои баллы. В то же время другие поддержали педагога, отметив, что это личные данные, которые непонятно зачем разглашать.

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"Баллы по ВНО автоматически поступали в школу, странно, что НМТ так не работает. Думаю, это нужно для статистики и понимания уровня преподавателей или ещё чего-то. Разве вам всё равно, что люди, которых вы больше никогда не увидите, увидят ваши баллы? Да и вроде раньше были сайты, где можно было посмотреть результаты каждого".

"Если вы будете поступать в украинский вуз, то ваши результаты и так можно будет увидеть. Такие "нетакуси" все".

"А какой закон обязывает предоставлять информацию школе? Я бы сказала, что это какой-то сбой, информации пока нет, и забрала бы аттестат".

"Я директор школы. Результаты НМТ никак не влияют на ситуацию в школе. В аттестат они не переносятся. Многие дети вообще его не сдавали, потому что это исключительно вступительная история. Можете сказать, что вы проспали и ничего не сдавали".

"Имеете право не говорить. Аттестат тоже не имеют права не выдать из-за этого. Не хотите – не говорите".

"Если они не захотят выдавать документы без сертификата, позвоните в их присутствии на правительственную горячую линию, и пусть вам разъяснят (и ей разъяснят) на основании какого документа это происходит, а именно то, что они запрашивают результаты. Или обращайтесь в отдел образования вашей общины. Пусть объяснят, почему они их запрашивают и почему без них могут не выдать аттестат".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший глава Украинского центра оценки качества образования Игорь Ликарчук призвал директоров и учителей критически оценить рейтинг школ по результатам НМТ. Экс-чиновник шокирован количеством педагогов, которые радуются местам в списке, ведь они влияют на формирование мышления у школьников.

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