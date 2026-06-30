Имеют больше шансов на успех: исследование показало, во сколько студентам лучше всего сдавать экзамены

Спор между "совами" и "жаворонками" о том, какое время суток является наиболее продуктивным, вероятно, будет продолжаться вечно. Тем не менее, ученые установили, что, когда речь идет об устных экзаменах, у студентов университетов выше шансы на успех, если сдавать их приходится около полудня.

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Как пишет издание New Scientist, такие результаты показало исследование с изучением более 100 тысяч экзаменов. Эту тему решил глубже рассмотреть Кармело Викарио из Университета Мессины (Италия). Он заинтересовался ею после того, как наткнулся на работу, в которой говорилось о том, что решения судей могут зависеть от того, сколько времени осталось до приема пищи.

Вместе с коллегами он проанализировал открытую базу данных и собрал информацию о результатах и времени проведения более 104 500 устных экзаменов, которые сдавали примерно 19 000 студентов в Италии. Экзамены проходили с октября 2018 года по февраль 2020 года в рамках 1243 курсов.

Исследователи обнаружили, что средний уровень успеваемости составлял 54% в 8:00 утра, рос до 72% около полудня и снижался до 51% к 16:00.

Эта тенденция сохранялась для всех типов устных оцениваний – от языковых экзаменов до защиты исследовательских проектов. В то же время Викарио признает, что неизвестно, работает ли это так же для письменных тестов.

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"Существует множество внешних факторов, влияющих на успеваемость студентов. Расписание – один из них, в частности время суток или даже интервалы между экзаменами", – говорит Томас Ланкастер из Имперского колледжа Лондона.

Причины таких колебаний не очевидны. Вероятно, это связано с хронотипами студентов – естественными биоритмами, которые определяют, когда человеку легче засыпать и просыпаться. То есть тем, относится ли он к уже упомянутым "жаворонкам" или "совам".

Исследования показывают, что молодые люди чаще относятся к "совам" и предпочитают поздно вставать. Это может не совпадать с ритмом жизни старших экзаменаторов, и тогда наиболее подходящее время для обеих сторон приходится примерно на середину дня.

В это время может устанавливаться баланс: студент показывает лучшие результаты, а экзаменатор склонен к большей снисходительности. "Как всегда, самое лучшее – это что-то посередине", – говорит Викарио, который надеется, что эти результаты помогут университетам лучше планировать время устных экзаменов.

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