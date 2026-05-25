'Їмость', 'матушка' или 'паніматка': как правильно называть жену священника

За десятилетия русификации в украинском языке закрепились такие формы обращения к священнику и его жене как "батюшка" и "матушка". Нечего и говорить, что обе они являются грамматически неправильными. Но как их заменить, как правильно обратиться к жене священника?

OBOZ.UA пришлось хорошенько покопаться в словарях и справочниках, чтобы найти даже не один, а несколько правильных соответствий. Отталкиваться пришлось, конечно, от обращения к самому священнику.

Начнем с того, почему формы "батюшка" и "матушка" лучше не употреблять. Все из-за суффикса -ушк-/-юшк-, который встречаем в обоих словах. Он попросту не присущ украинскому языку. В словах "подушка" и "юшка" мы видим только совпадение букв – в обоих случаях эта комбинация является частью корня, а не суффиксом. Более того, этих слов нет в Словаре церковно-обрядовой терминологии. Следовательно, их избегаем, как очевидных русизмов.

А как тогда правильно обращаться к священнику? Тот же словарь рекомендует две формы: "отче" и "панотче". Они сразу зафиксированы в звательном падеже. В именительном это будет "отець" и "панотець" соответственно. Также для обозначения священнослужителя можно использовать существительное "піп", хотя для обращения его обычно не употребляют.

Интересно, что при этом словари ни один из вариантов слова "мать" не толкуют как жену священника, только как женщину, которая имеет детей. Однако по традиции в Украине к "попаді" (а именно так правильно называть жену попа) принято обращаться словами "матінко" или "паніматко".

А вот в западных регионах можно встретить одно интересное существительное с таким же значением – "їмость". Оно имеет определенное распространение в тех местах, где существуют множественные приходы греко-католической церкви, а в дополнение еще и ощущается влияние польского языка на украинский. Именно так это существительное и образовалось – от польского ją miłość, то есть "ее милость". Конечно, слово "їмость" имеет и мужскую пару – "їгомость". Диалектными эти существительные не считаются, но имеют выраженное региональное распространение.

