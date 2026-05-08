Кто такая 'ятрівка': значение слова, о котором все забыли

Различных родственников – кровных и не кровных – у каждого из нас много, но умеем ли мы называть их правильно на украинском языке? Так блогер и репетитор, которая ведет TikTok под именем Оксана Николаевна поделилась, как со своими учениками не смогла вспомнить, как называют женщину, на которой женат брат мужа.

В своем ролике, который она опубликовала в соцсети, педагог рассказала о случае на занятии. "Мы вчера на укрлите сидели и думали, кем приходится Мелашка Кайдаш Мотре Кайдаш? Потому что они вышли замуж за двух родных братьев, но сами они не сестры", – сказала Оксана Николаевна.

Выяснилось, что женщины при этом приходились друг другу "ятрівками". Еще одно название для такой формы родства – "діверка".

Первое слово встречаем у Ивана Карпенко-Карого:

[Соломія:] Здорова, сестро. [Настя:] Яка я тобі сестра? Тілько що ятрівка. [Соломія:] Так хіба що? Чужі та й то кличуть одне другого сестрою, а ми ж з тобою жінки рідних братів.

А второй вариант встречается даже в песнях:

Діверкові догоджу, – Шовком комір вишию.

Существует также третье название для жены брата мужа. Его проще запомнить, ведь он звучит как "братова".

Впрочем, сейчас такие слова используют нечасто, хотя они довольно удобны, ведь точно описывают, какую именно родственницу мы имеем в виду. "Я ни разу не слышала, чтобы такие слова использовали", – призналась сама Оксана Николаевна.

