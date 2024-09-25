Информационный мусор, комплексы и неумение говорить. Педагог назвал 7 самых больших проблем первокурсников в Украине

Преподаватели украинских университетов сталкиваются с последствиями школьного обучения у первокурсников. Они утверждают, что обычно балл Национального мультипредметного теста (НМТ) не коррелируется с реальным уровнем знаний студента. Кроме того, у подростков есть комплексы, связанные с буллингом в школе, и они не могут фильтровать так называемый информационный мусор.

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Об этом написал режиссер, драматург и педагог Александр Мирошниченко в своем блоге на Facebook-странице Батьки SOS. По его мнению, существуют серьезные просчеты в системе, требующие немедленного исправления.

Мирошниченко выделил семь основных проблем, которые, по его словам, являются не отдельными случаями, а общей тенденцией, о которой говорят и другие преподаватели.

1. Балл НМТ не соответствует реальному уровню знаний. По словам педагога, первокурсники с высоким баллом часто знают на порядок меньше первокурсников с низким баллом. Это может свидетельствовать о том, что баллы обычно не имеют отношения к реальным знаниям.

2. "Информационный мусор". Специалист отмечает, что студенты поглощают очень много информации, но она "никому кроме Гугла и очень узких специалистов не нужна".

3. Слабое умение переводить информацию в практику. По убеждению Мирошниченко, у студентов есть лишь абстрактные знания – набор информации без понимания, как ее использовать на практике.

4. Неумение говорить. Это, по мнению педагога, одна из самых больших проблем. Умение выразить грамотно свое мнение, пишет он, важнее умения грамотно писать. Но, отмечает Мирошниченко, этому детей в школах не учат и не объясняют.

5. Непонимание задач обучения. У первокурсников слабый уровень профессиональной ориентации, даже на творческих специальностях. В школах заложена концепция "обучения ради самого обучения и оценок", которая не способствует пониманию того, что вопрос не в оценках, а в том, чему ты реально научишься.

6. Непонимание необходимости самостоятельной работы. Школа приучила к большому количеству домашних заданий без понимания цели – школьники воспринимают домашние задания как определенный ритуал, за выполнение которого можно получить оценку, пишет автор. Соответственно необходимости самостоятельной работы дети не видят.

7. Травмированные школой. По словам педагога, большое количество первокурсников с последствиями школьного буллинга, недоверием к учителям и комплексами.

"Конечно, и в университетах свои проблемы. Но мы видим именно "последствия" школьного обучения. Положительные "последствия" без комплексов и с реальными знаниями детей, к сожалению, единичны, как дождь в пустыне. Не стоит ли нам об этом задуматься? Потому что вопрос не в университетах. Вопрос в том, кого в основном выпускают наши школы, чья в этом вина и как это исправить? – подытожил Мирошниченко.

Как сообщал OBOZ.UA, почти 10 тысяч выпускников 2024 года не смогли сдать НМТ и упустили возможность поступить в этом году в заведения высшего образования. В общей сложности на экзамен зарегистрировался 234 321 школьник, а получили результаты тестирования 224 565 абитуриентов.

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