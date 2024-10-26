Иногда меньше значит больше. Исследователи назвали одну вещь, которую не должны делать родители студентов

Частое общение студентов-первокурсников с родителями в целом положительно влияет на их учебу и общее состояние. Родители могут в любое время позвонить ребенку или отправить смс, и наоборот. Однако есть одну вещь, которую в таком общении родителям стоит избегать – это слишком частые звонки и сообщения.

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Американские ученые провели исследование в Университете штата Вашингтон , в котором приняли участие 367 студентов первого курса и их родителей, и выяснили, что в большинстве случаев такое общение имело положительный эффект. Однако, как показало исследование, есть и исключения, передает HuffPost.

"Когда родители чаще инициировали общение, чем ученики, ученики на следующий день были менее позитивны в своих отношениях с родителями. Также студенты испытывали менее позитивное отношение, когда родители инициировали больше общения, чем обычно", – сказала один из авторов работы Дженнифер Дакворт.

По ее словам, частые сообщения или звонки родителей указывают на гипервовлеченность или "вертолетное воспитание". Это может затруднить студентам-первокурсникам развитие независимости и критически важных навыков для учебы в университете.

"Если вы обнаружили, что отправляете много текстовых сообщений, которые остаются без ответа, или все ваши звонки попадают на голосовую почту, это может быть знаком того, что пора отступить и дать ребенку немного личного пространства", – отметила эксперт.

Майкл Макнил, профессор Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана при Колумбийском университете призывает родителей быть для своих детей наставниками, но не переусердствовать и не решать проблемы за них.

Например, если студент плохо себя чувствует, родитель может помочь ему выяснить, куда обратиться за помощью, но не звонить в службу здравоохранения и записываться на прием.

Дакворт со своей стороны посоветовала родителям студентов не думать, что текстовое сообщение означает меньше, чем звонок. Иногда меньше, значит больше, утверждает специалист.

"Мы не обнаружили, что этот способ общения влияет на качество отношений", – сказала Дакворт, добавив, что родители должны знать, что даже простые текстовые сообщения могут положительно повлиять на их ребенка.

Макнил также рекомендует отправлять ребенку смс, чтобы показать, что вы о нем думаете, не мешая ему при этом социализироваться и адаптироваться к жизни в университете.

"Спросите, как у дела, что его беспокоит, как он относится ко всем этим изменениям, и дайте понять, что вы всегда открыты для их встреч, особенно когда дела идут плохо", – сказала Дакворт.

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