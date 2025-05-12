Институт астрономии университета Каразина в Харькове оказался под угрозой исчезновения: что известно

Научно-исследовательский институт астрономии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина оказался под угрозой исчезновения из-за недофинансирования проектов учреждения. Директор института Вадим Кайдаш рассказал, что наука в университетах финансируется за счет конкурсов, которые проводит Министерство образования и науки Украины.

Видео дня

По его словам, Каразинский университет в целом подавал 24 проекта, однако поддержали только четыре. Из тех, что не прошло – четыре астрономических, информирует Суспільне. Кайдаш отмечает, что сейчас образовательное ведомство поддержало очень мало научных проектов.

В частности, среди причин то, что выполнение подобных научных проектов не ко времени. Однако ученые не согласны с таким мнением.

"Мое общее мнение следующее: сейчас государство требует от ученых прорывных мирового уровня исследований, которые бы повысили обороноспособность государства, эффективность государства в условиях войны, хотят, чтобы ученые дали быстрый конкретный результат. Мое мнение и мнение моих коллег: наука так не делается", – делится Кайдаш.

Он говорит, что вычеркивая фундаментальную науку из поддержки, нарушается определенная цепь. Уникальность астрономической науки заключается в том, что в Украине немного астрономов, а исследования сосредоточены в нескольких лабораториях и университетах. Поэтому если не оказывать им хотя бы минимальной поддержки, ученые этой отрасли просто исчезнут.

По словам Кайдаша, последствия нехватки финансирования будут ощутимыми уже с 2025 года. Он рассказал, что обычно сумма составляет около миллиона гривен в год, которые включают зарплаты, расходные материалы, приборы. Для группы ученых это составляет 40-50 тысяч гривен в месяц. Директор института подчеркнул, что это очень скромные зарплаты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что село на Черниговщине придумало способ, как спасти гимназию от закрытия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!