Институционный аудит в учебных заведениях Украины: обнародованы результаты проверки в 2024 году

В 2024 году Государственная служба качества образования (ГСКО) провела 132 институциональных аудита заведений среднего общего образования. Большинство из них были инициированы учредителями или руководителями. Так, была оценена деятельность 74 сельских школ и 58 в городах. 20 проверок было проведено онлайн.

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Об этом ГСКО сообщило на официальном сайте. Там отметили, что аудит не проводился в учебных заведениях Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В то же время, больше всего оценок произошло на:

Львовской области – 12;

Тернопольской области – 11;

Винницкой – 11;

Волыни – 10;

Одесской области – 9;

Закарпатье – 8.

60% учебных заведений нуждается в улучшении системы оценки школьников и образовательной среды. Оно включает в себя безопасное помещение и атмосферу в коллективе.

63% нужно улучшить комфортные и безопасные условия.

В то же время уровень обеспечения среды без насилия и дискриминации имеет 60% школ, в которых состоялся аудит.

61% учебных заведений нуждаются в улучшении в направленности системы оценки на формирование учеников ответственности за результаты своего обучения, способности к самооценке. 57% не хватает справедливой и добродетельной оценки, а также систематического отслеживания результатов и поддержки в этом учеников.

В 73% школ наиболее сильными сторонами педагогов оказались налаживание сотрудничества с учениками, родителями и другими работниками заведения, а также постоянное повышение педагогического мастерства.

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