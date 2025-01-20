Как уменьшение количества детей в классе влияет на уровень успеваемости: результаты исследования

Уменьшение количества детей по меньшей мере на 10 в классе оказывает положительное влияние на успешность школьников. Да, они получают в среднем 2 дополнительных месяца учебного прогресса. В то же время сокращение класса с 30 до 25 учеников вряд ли будет показывать эффективность по сравнению с другими стратегиями.

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Такие данные показало британское методоследование Teaching and Learning Toolkit, передает Новая украинская школа. Ученые отметили, что успеваемость детей младшей и средней школы одинакова, однако такое влияние на чтение больше, чем на овладение математикой (для чтения – два месяца прогресса, для математики – один).

Сокращение количества школьников сопровождается изменением подхода к преподаванию. Кроме того, отмечается улучшение успеваемости, поведения и отношения к обучению. Однако этого сложно достичь, пока количество детей в классе более 20.

При меньшем количестве учеников улучшается качество и количество обратной связи, которое они получают. Альтернативой уменьшению класса может быть перераспределение персонала (учителей и ассистентов), чтобы педагоги могли более интенсивно работать с меньшими группами детей.

В то же время затраты, связанные с уменьшением размеров классов, очень высоки, поскольку для реализации такого подхода потребуется дополнительный персонал.

"Средняя зарплата учителя в Украине, по словам министра образования и науки, около 12 000 грн (тогда как средняя зарплата в Украине в целом – около 22 300 грн по данным на ноябрь 2024 года). Следовательно, один новый учитель обошелся бы государству примерно в 144 000 в год. Как видим, вопрос уменьшения размера классов напрямую связан с финансированием образования. в общем и состоянии полномасштабной войны остается чрезвычайно сложным", – отмечает НУШ.

Кроме того, понадобятся помещения для проведения уроков, если же его нужно будет ремонтировать, то затраты будут гораздо выше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что репетиторство может быть эффективным, ведь обеспечивает прогресс, который в среднем равен пяти дополнительным месяцам обучения. В то же время, занятия в небольших группах показали неоднозначные результаты, ведь в некоторых случаях индивидуальные уроки имели лучшие успехи, а в других – обучение в группах имело такой же или выше репетиторства эффект.

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