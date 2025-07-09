Интернатура–2025. Стало известно самые популярные специальности среди выпускников медицинских вузов

В Украине самыми популярными специальностями в интернатуре в 2025 году стали внутренние болезни, их выбрало 454 студента. На втором месте оказалась хирургия – 356 поступающих, анестезиологию и интенсивную терапию выбрало 282 соискателя образования.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав) в заметке в Facebook. На общей практике-семейной медицине будут учиться 234 студента. Неврологию выбрало 182 соискателя образования.

Минздрав подчеркнул, что впервые в истории весь процесс происходил в электронной системе рейтингового распределения, без внешних вмешательств. Кроме того, рейтинг формировался среди выпускников со всей страны, а желаемое место можно было выбрать в любой части Украины.

Всего системой было обработано 13 550 заявок от 2 738 выпускников. Все они получили бюджетные места для обучения в интернатуре.

Больше всего выпускников распределено в учреждения города Киева – 451 студент, Львовской области – 282, Днепропетровской – 198, Харьковской – 182, Киевской – 157. По словам Минздрава, выпускники выбирали как областные центры, так и небольшие (в том числе и прифронтовые) населенные пункты.

"В дальнейшем в системе будет осуществляться электронное сопровождение всего процесса подготовки в интернатуре: от поступления и до завершения и формирования сертификата специалиста, в ней будут собираться и храниться данные об интернах, которые проходят подготовку в интернатуре и будут формироваться электронные документы о ее прохождении. Государство будет знать все о профессиональном пути каждого украинского интерна", – говорится в сообщении.

В прошлом году больше всего выпускников выбрали такие специальности:

Фармация – 1 328 студентов.

Стоматология – 1 256.

Хирургия – 569.

Анестезиология и интенсивная терапия – 438.

Общая практика – семейная медицина – 437.

На специальности "Судебно-медицинская экспертиза", введенной в 2024 году, обучается 34 интерна.

Самыми популярными регионами для прохождения интернатуры стали:

м. Киев – 304 студента.

Львовская область – 269.

Днепропетровская область – 193.

Киевская область – 185.

Харьковская область – 170.

Больше всего врачей-интернов по государственному распределению было зачислено на приоритетные для государства специальности. В частности: "Общая практика – семейная медицина", "Медицина неотложных состояний", "Анестезиология и интенсивная терапия", "Педиатрия".

Всего 7 348 выпускников высших учебных заведений по специальностям отрасли знаний "Здравоохранение" были распределены в интернатуру в 2024 году.

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