Выпускники медицинских вузов получат выплату 200 тысяч гривен: какие условия и кого это касается

Выпускники учреждений высшего медицинского образования смогут получить выплату в размере 200 тысяч гривен. Молодые врачи, которые будут работать в сельских регионах и зонах боевых действий, будут получать единовременное пособие.

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Соответствующее постановление ввел Кабинет министров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Такая инициатива имеет целью не только поддержать молодых специалистов, но и способствовать решению проблемы кадрового дефицита в медицинских учреждениях на местах.

"Выпускники медицинских вузов смогут получить единовременную выплату в 200 тысяч грн. Правительство приняло соответствующее решение. Речь идет о тех, кто устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий. Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах", – написал Шмыгаль.

В то же время, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, кто именно сможет получить финансовую помощь. В частности, это касается выпускников, которые:

с 2025 года завершили подготовку в интернатуре по врачебным специальностям;

в год завершения интернатуры заключили договор минимум на три года о работе на врачебных должностях в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения;

работают в селах или на территориях, где ведутся или велись боевые действия, или которые являются временно оккупированными, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством развития общин и территорий.

Врачебная должность, на которую устроился молодой медик, должна быть:

в учреждении, где фактическая укомплектованность врачебных должностей не превышает 75%;

размещена на Едином веб-портале вакансий в государственных и коммунальных медучреждениях на момент подачи документов выпускником.

Также правительство внесло изменения в постановление №524 от 11 мая 2011 года, которое ранее предусматривало другую форму денежной поддержки молодых специалистов. Из постановления исключили положение о предоставлении выпускникам единовременного пособия в 5-кратном размере прожиточного минимума при условии трудоустройства в сельских/поселковых учреждениях или на должностях семейного врача, педиатра или терапевта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине возникла нехватка абитуриентов в учреждения медицинского высшего образования. Несмотря на то, что увеличивается количество мест по государственному заказу, они не были заполнены на 100% в 2024 году.

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