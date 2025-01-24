В Украине возникла нехватка поступающих в медицинские вузы: Минздрав вводит экспериментальный проект

В Украине возникла нехватка поступающих в учреждения медицинского высшего образования. Несмотря на то, что увеличивается количество мест по государственному заказу, они не были заполнены на 100% в 2024 году.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона. Он отметил, что Минздрав начинает экспериментальный проект. Он пройдет на базе Львовского медицинского университета. Благодаря нововведению студенты смогут совмещать клиническую базу с практической.

В частности, будущие медики уже с первого курса получат доступ к пациенту. Таким образом, ведомство планирует мотивировать выпускников школ поступать именно в медицинские вузы и пополнять ряды медицинских работников.

"Сегодня мы увеличиваем государственный заказ, но в этом году мы не заполнили на 100% все места по государственному заказу", – сказал Ляшко.

"Мы уже начали экспериментальный проект на базе Львовского медицинского университета. Выписали постановление правительства, которое позволяет нам объединить клиническую базу с практической. Объединить подходы к формированию этих кафедр, чтобы студенты с первого курса имели доступ к пациенту. Сначала уход, затем младший медицинский работник, сестринский, и он все время был в процессе и развивался. вузов. Таким образом, пополнять ряды наших медицинских работников", – добавил он.

По его словам, также был впервые запущен портал вакансий в учреждениях здравоохранения. Таким образом, врача нельзя взять на работу, если он не обнародовал вакансию на портале. Так, выполняется антикоррупционная стратегия, распределение мест в интернатуру и заполняются пробелы в кадрах системы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в Украине есть медицинские университеты, где 90% студентов не смогли сдать экзамены "КРОК 1" и "КРОК 2". Ухудшение качества подготовки студентов наблюдается на специальностях "Медицина", "Стоматология", "Фармация, промышленная фармация".

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