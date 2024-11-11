В Украине ухудшилось качество медицинского образования: в некоторых университетах 'КРОК' не сдали 90% студентов

В Украине есть медицинские университеты, где 90% студентов не смогли сдать экзамены "КРОК 1" и "КРОК 2". Преимущественное ухудшение качества подготовки студентов наблюдается по специальностям "Медицина", "Стоматология", "Фармация, промышленная фармация".

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Об этом сообщила народная депутат Юлия Гришина в Facebook. Она отметила, что Комитет по вопросам образования, науки и инноваций имеет серьезные замечания относительно заочной формы обучения будущих фармацевтов.

"Констатируем преимущественное ухудшение качества подготовки соискателей высшего образования по специальностям 222 "Медицина", 221 "Стоматология", 226 "Фармация, промышленная фармация". Ситуация критическая: есть университеты, где экзамены "ШАГ 1" и "ШАГ 2" не сдают студентов. Имеем серьезные замечания к заочной форме обучения по специальности "Фармация", – написала Гришина.

Она также отметила, что студенты вуза, которые находятся в ведении Министерства здравоохранения, имеют лучшие результаты сдачи единого государственного квалификационного экзамена, чем соискатели образования из университетов, которые подчиняются Министерству образования и науки.

Кроме того, народная депутат сообщила, что в 2025 году КРОКи будут проходить в формате Внешнего независимого оценивания. Также планируется изменять систему оценивания – с бумажной на диджитализованную.

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