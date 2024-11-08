'Направления получают только 20-25% выпускников': Захарин объяснил, почему так много бюджетников в Украине не могут найти работу по специальности

Многие выпускники университетов, которые учились на бюджете, не могут найти работу по специальности, ведь специалисты с дипломами не имеют должного уровня компетенции. Кроме того, только 20-25% студентов получают направление на работу.

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Об этом рассказал бывший госсекретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин в интервью OBOZ.UA. По его словам, нередко университеты не имеют соответственного материально-технического обеспечения, оборудования и кадрового потенциала. Кроме того, из-за уменьшения количества поступающих приходится принимать всех подряд, а в заведениях учатся даже "плохие" студенты.

"Огромное количество выпускников, специалистов с высшим образованием, которые не могут найти себе работу по специальности. Удивительно, но работу по специальности не могут найти даже те, кто учился в государственном вузе за бюджетные средства. Ежегодно направление на работу получают всего 20-25% выпускников", – отмечает Захарин.

"Абитуриентов мало, заведений много – приходится принимать почти всех подряд. На обычном рынке конкуренция – двигатель прогресса, но на рынке образовательных услуг – источник профанации. Чтобы увеличить доход, некоторые университеты не заинтересованы исключать (изгонять) плохих студентов, следовательно, продолжают якобы учить тех, кто учиться не имеет нравственного права", – добавляет он.

Кроме того, по его словам, значительное количество университетов готовят специалистов популярных специальностей, как юристы, экономисты, менеджеры и т.д., не имея традиций их подготовки.

Читайте на OBOZ.UA интервью с Сергеем Захариным в скором времени.

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