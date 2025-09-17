Интернет запрещен, зато дают деньги за каждую прочитанную книгу: Могилевская поделилась секретом воспитания дочерей

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась секретами воспитания двух своих дочерей, которых они с мужем удочерили несколько лет назад. Старшей девочке Мишель 13 лет, а ее младшей родной сестре Софии – 5 лет.

По словам артистки, обе дочери имеют рамки в использовании гаджетов: младшая смотрит мультфильмы только по выходным, а старшая имеет ежедневный лимит в два часа. Об этом Могилевская рассказала в интервью РадиоЛюкс.

Также певица призналась, что Мишель получает карманные деньги за каждую прочитанную книгу. И на данный момент она читает по 300 страниц в неделю.

А с младшей Софией родители проводят вместе время, собирая веточки, листочки, делают разные интересные поделки из пластилина и учат ее писать и читать.

