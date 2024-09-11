Инцидент со школьной формой в Ивано-Франковске: служба образовательного омбудсмена обратилась к родителям

Служба образовательного омбудсмена призвала родителей подавать жалобы, если в школах требуют носить форму или проверяют ее наличие у детей. В частности, такой случай недавно произошел в одном из Ивано-Франковских лицеев, где школьницу не допустили к учебе за ненадлежащий внешний вид.

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Ведомство подчеркнуло, что требование носить школьную или определенную форму одежды, вроде "белый верх, черный низ" нарушает права ребенка на образование. В госструктуре подчеркнули, что никакие требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны. Сообщение с разъяснением появилось на официальной странице Службы в Facebook.

"Служба образовательного омбудсмена напоминает, что одежда для школы – это свободный выбор ребенка и/или его родителей. Единственными рекомендациями к такой одежде являются аккуратность, соответствие сезона, удобство, в частности во время пребывания учеников в укрытиях. Никакие требования по стилю, цвету или другим атрибуты школьной одежды недопустимы и незаконны", – говорится в разъяснении.

Служба призвала педагогов и администрацию учебных заведений прекратить все меры по проверке одежды учеников. Там также посоветовали разрабатывать рекомендации по одежде совместно со школьниками и их родителями.

Кроме того, в сообщении отметили, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время образовательного процесса несет тот работник, который направил школьника домой переодеваться. Служба подчеркнула, что подобные действия незаконны.

Государственная структура отметила, что ни устав, ни положения о школьной форме, которыми пользуются некоторые учебные заведения, не имеют высшей силы, чем закон.

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