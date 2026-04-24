Ищите эти три буквы: репетитор поделилась лайфхаком, как за 30 секунд образовать прилагательные с суффиксом -цьк- на НМТ по украинскому языку

Образование прилагательных от географических названий – одно из самых коварных заданий на НМТ. Однако репетитор по украинскому языку Ирина Ваврик показала подписчикам своего блога, как легко справиться с ним за считанные секунды.

В TikTok она показала способ запомнить, в каких случаях используется суффикс -цьк-, а в каких нужно писать -зьк- или -ськ-. Выбор суффикса, объяснила репетитор, зависит от последней буквы корня слова. И вот по какому принципу:

г, ж, з = -зьк-

х, ш, с = -ськ-

к, ч, ц = -цьк-

Проверить себя она предложила на типичном тестовом задании, которое может встретиться на НМТ. В нем нужно выбрать, в каком варианте от всех трех предложенных названий образуется прилагательное с суффиксом -цьк-. Варианты были такие:

А: Кагарлик, Вінниця, Случ

Б: Гадяч, Трускавець, Хотин

В: Прилуки, Кременець, Хуст

Г: Дрогобич, Острог, Хмільник

Только в варианте А корни всех названий заканчиваются на буквы к, ч и ц, то есть от них образуем прилагательные кагарлицький, вінницький и слуцький. В варианте Б не подошло слово Хотин (корень заканчивается на н), в варианте В – Хуст (на т) и в варианте Г – Острог (на г).

