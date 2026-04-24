Ищите эти три буквы: репетитор поделилась лайфхаком, как за 30 секунд образовать прилагательные с суффиксом -цьк- на НМТ по украинскому языку
Образование прилагательных от географических названий – одно из самых коварных заданий на НМТ. Однако репетитор по украинскому языку Ирина Ваврик показала подписчикам своего блога, как легко справиться с ним за считанные секунды.
В TikTok она показала способ запомнить, в каких случаях используется суффикс -цьк-, а в каких нужно писать -зьк- или -ськ-. Выбор суффикса, объяснила репетитор, зависит от последней буквы корня слова. И вот по какому принципу:
г, ж, з = -зьк-
х, ш, с = -ськ-
к, ч, ц = -цьк-
Проверить себя она предложила на типичном тестовом задании, которое может встретиться на НМТ. В нем нужно выбрать, в каком варианте от всех трех предложенных названий образуется прилагательное с суффиксом -цьк-. Варианты были такие:
А: Кагарлик, Вінниця, Случ
Б: Гадяч, Трускавець, Хотин
В: Прилуки, Кременець, Хуст
Г: Дрогобич, Острог, Хмільник
Только в варианте А корни всех названий заканчиваются на буквы к, ч и ц, то есть от них образуем прилагательные кагарлицький, вінницький и слуцький. В варианте Б не подошло слово Хотин (корень заканчивается на н), в варианте В – Хуст (на т) и в варианте Г – Острог (на г).
