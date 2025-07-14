Искусственный интеллект хотят привлечь к проверке заданий НМТ: что известно

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) планирует привлечь к проверкам ответов на задания национального мультипредметного теста искусственный интеллект. Пока ведомство, ответственное за проведение тестирования, не привлекало такие технологии.

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Об этом рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в подкасте "Что там с НУШ?". Сейчас за разработку тестовых заданий ответственны конкретные авторы, поэтому с ними легче получить статистику. Зато с ИИ это будет сложнее. Кроме того, создание тестовых заданий – это сложный и дорогой процесс.

"Мы считаем статистику, сколько пришло заданий, сколько не получило положительных рецензий, сколько пошли на апробацию и имеют плохую статистику. Мы понимаем, как пишет тот или иной автор. С искусственным интеллектом это будет сложнее. Тестовое задание – это очень дорогая история, если посчитать все этапы работы, которые проходит задание от автора до попадания на экран участника", – отмечает Вакуленко.

Она добавляет, что понемногу используются определенные элементы, однако применять их на массовом оценивании рано. В будущем, если ИИ и привлекут к проверке заданий, то скорее всего к тем, которые предусматривают открытые ответы.

"Когда вернемся к более классическому варианту тестирования, то есть к модели с открытыми ответами, можно будет, по крайней мере на уровне эксперимента, сделать третьим экзаменатором ИИ, чтобы натренировать модель", – отметила директор УЦОКО .

Разработчики Центра уже работают над модулями для платформы "Украинская школа онлайн", которые будут проверяться искусственным интеллектом. Вакуленко отметила, что на первых этапах будет приписка "проверено искусственным интеллектом, может отличаться от результата, который предложил человек".

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