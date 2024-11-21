Искусство жонглирования: 5 советов по воспитанию детей работающим родителям

Эксперты во воспитанию детей советуют работающим родителям научится искусству жонглирования работой и семьей. Совмещать домашнюю жизнь и карьеру следует так, чтобы сбалансировать требования работы и попытаться провести время с родными.

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Сара Армстронг, автор и вице-президент по глобальным маркетинговым операциям Google, на сайте Today's Parent поделилась простыми советами, как родителям совмещать работу и семью. Эти рекомендации она изложила в своей книге "Искусство жонглирования".

Совет №1. Понять, что совершенство – это не цель. Автор советует родителям брать передышку и избавиться от тревожности по поводу того, что не всегда получается быть совершенными и на работе, и дома. Нужно отпустить это ожидание, так как может загнать в тупик.

"Постарайтесь дать себе возможность знать, что вы делаете все возможное, и снимите с себя давление, чтобы стремиться к совершенству", – пишет Армстронг.

Совет №2. Установите и защитите свои личные границы. Реальность такова, говорит автор, что если вы не установите границы для себя, то никто этого не сделает. Если вы не определите и не сообщите о своих границах тем, кому нужно знать, они не смогут их уважать.

Совет №3. Говорите "нет", не называя причину. Трудно говорить "нет", особенно если человек находится в начале карьеры, однако это необходимо сделать.

"Мне дали некоторые указания в конце моей карьеры, которые я хотела бы получить раньше. Мой коллега сказал: "Сара, тебе не нужно называть мне причину, по которой ты не можешь прийти. Тебе просто нужно сказать, что ты не можешь прийти. Если ты назовешь мне причину, то я вынесу суждение… и это не мое суждение. Это твое решение", – отметила эксперт.

Если вас пригласили на общественное мероприятие и вы не можете на него прийти, не называйте причину почему. Просто скажите, что у вас есть предыдущие обязательства.

Совет №4. Позвони другу. Автор советует родителям сформировать список людей, к которым можно обратиться за помощью, и не бояться просить эту помощь, когда она действительно нужна.

Единственный способ справиться с жонглированием работой и семьей – иметь правильную сеть поддержки, которая поможет на этом пути.

"У многих людей есть большая семья, которая сможет помочь, когда кому-то нужно подвезти домой с тренировки или выполнить поручение. Соседи и друзья поблизости – еще один хороший ресурс, и я обнаружила, что родители, которые остаются дома, могут оказать потрясающую поддержку, когда в рабочее время возникают ситуации, требующие внимания", – отметила Армстронг.

Совет №5. Отдавайте приоритет заботе о себе. Найдите время для подзарядки энергией, которая поможет вам восстановить ресурс – достаточный сон, занятия спортом и время для себя без детей.

"Это не "необязательные" вещи, которые можно поставить в конец списка. Это обязательные дела, чтобы вы оставались здоровыми и счастливыми как работающий родитель. Это важно, потому что ваши дети заслуживают иметь здоровых родителей, у которых есть энергия, чтобы взаимодействовать с ними", – добавила автор.

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