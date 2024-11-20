Взрослые дети не слушают вас и уходят от общения? Эти 10 фраз могли их отбросить еще в детстве

Бывают ситуации, когда дети вырастают и осознанно отдаляются от своих родителей. Причины такого решения не всегда могут быть очевидными, иногда отчуждение – это процесс, который происходит в течении определенного времени. А взрослые могут сами того не понимая, делать так, чтобы дети захотели от них дистанцироваться.

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Эксперты издания YourTango назвали 10 типов поведения родителей, чьи взрослые дети избегают их. Обычно все начитается еще тогда, когда дети еще маленькие.

Они склонны к эмоциональному манипулированию

Эмоциональное манипулирование – это не всегда осознанное поведение со стороны родителей и они могут не понимать, что используют эмоции, как оружие. Внушать детям чувство вины, чтобы привлечь внимание – это нездоровая форма общения, из-за которой дети могут чувствовать себя плохо.

Пренебрегают решениями своих взрослых детей

Родители часто проецируют свои надежды и мечты на детей, но пренебрежительное отношение к их выбору часто становится причиной снижения или полного отсутствия контактов с ними. Если взрослый ребенок чувствует, что родители постоянно противятся тому, как он решил прожить свою жизнь, он может начать избегать их. Отсутствие поддержки заставляет человека чувствовать себя обесцененным.

Не уважают партнеров своих взрослых детей

Критически оценивая выбор спутника жизни своими детьми, родители посылают негативные вибрации. Даже если родителям не нравится, кого их ребенок выбрал в качестве романтического партнера, они все равно должны проявлять к нему уважение.

Отказываются извиняться

Настоящее извинение – это признание ошибок и обещание их исправить или изменить свое поведение. Если родители отказываются признать, что были не правы, вероятно, ребенок может захотеть эмоционально или физически отдалиться от них.

Дают непрошеные советы

Родителям может быть трудно сделать шаг назад и осознать, что, став взрослыми, их дети сами несут ответственность за свою жизнь. Непрошенные советы могут восприниматься как критика, из-за чего взрослые дети могут избегать своих родителей.

Вторгаются в личную жизнь своих взрослых детей

Когда родители переходят границы и вторгаются в личную жизнь своих взрослых детей, это может создать напряжение, которое в конечном итоге приведет к тому, что дети начнут избегать их. Никто не хочет чувствовать себя подавленным, даже теми, кто им небезразличен.

Не признают личности своих взрослых детей

Игнорирование того факта, что взрослые дети развили свою собственную идентичность, со своими собственными уникальными интересами, может привести к разделению. Взрослые дети часто приходят к собственным выводам о том, как они хотят жить, и делают это в соответствии с набором ценностей, которые сами определили. Родители могут с ними не соглашаться, но должны позволить детям принимать самостоятельные решения.

У них нереалистичные ожидания

Родители могут ожидать, что дети будут приезжать домой на каждый праздник или ожидать, что они будут звонить каждый день. Так они игнорируют тот факт, что у детей уже есть своя собственная занятая жизнь.

Предъявляя своим взрослым детям стандарты , которых достичь невозможно, родители создают отношения, основанные на обиде и разочаровании.

Склонны к осуждению

Доктор Глория Брейм объяснила, что родители, которые критикуют и осуждают своих детей, могут оттолкнуть их. Чрезмерно критическое вмешательство родителей может заставить взрослых детей чувствовать себя тревожными или неуверенными в себе.

"Некоторые родители, похоже, не помнят, что их дети уже взрослые и заслуживают того, чтобы к ним относились с таким же уважением, которое родители оказывают другим взрослым", — заключила Брейм.

Они поднимают старые споры

Когда родители держат обиды и отказываются отпускать прошлое, они создают напряженную обстановку, которую их взрослые дети могут решить избегать. Поднятие споров, которые произошли много лет назад, может заставить взрослых детей почувствовать, что им никогда не простят ошибки, которые они совершили в молодости.

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