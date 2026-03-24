Исправьте уравнение всего одной спичкой: головоломка

Интересное математическое упражнение требует от участников предельной концентрации и умения нестандартно мыслить. Для успешного прохождения этого теста достаточно базовых знаний по арифметике и острого зрения, чтобы распознать скрытую комбинацию цифр. Перед тем как начать решение, внимательно ознакомьтесь с условием задачи и попробуйте найти выход самостоятельно – смотрите изображение ниже.

Участникам предлагается исправить неправильное уравнение 3 + 9 = 5, где все символы выложены из обычных спичек.

Главное условие кажется простым: разрешается передвинуть только одну палочку, чтобы математическое выражение стало правильным.

Однако настоящий азарт добавляет временное ограничение – авторы головоломки выделяют на поиск ответа всего 17 секунд, что позволяет проверить скорость реакции вашего мозга.

Решение этой задачи скрыто в трансформации двух цифр одновременно с помощью одного манипулятивного шага. Необходимо сосредоточить внимание на цифре "9", которая является центральным элементом выражения. Именно изменение ее контура позволяет превратить сложный, на первый взгляд, пример в элементарное равенство, которое поймет даже школьник.

Секрет успеха заключается в следующем: из цифры 9 нужно осторожно забрать одну спичку, расположенную в верхней левой части (что превращает ее в цифру 3). Эту же самую палочку следует переложить к результату уравнения – цифры 5. После такого перемещения пятерка замыкает свой контур и становится цифрой 6, что мгновенно исправляет логику всего выражения.

В результате мы получаем идеально правильное уравнение: 3 + 3 = 6.

Такие упражнения являются отличной тренировкой для поддержания гибкости ума и когнитивных навыков в любом возрасте.

OBOZ.UA предлагает еще одну похожую головоломку с повышенным уровнем сложности.

