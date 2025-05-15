Исследование показало, как реклама фастфуда влияет на школьников: последствия могут быть катастрофическими

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Исследование показало, как реклама фастфуда влияет на школьников: последствия могут быть катастрофическими

Школьники, которые смотрели всего 5 минут рекламы фастфуда, потребляли в среднем на 130 ккал в день больше. После просмотра видео дети выбирали перекус и получали обед. Те, кто видел рекламу еды, потребляли в среднем на 130 калорий больше. Дополнительно 58 калорий приходилось на перекусы и 73 на обед.

Видео дня

Такие результаты показало исследование Ливерпульского университета (Великобритания), информирует News-medical. В мониторинге приняло участие 240 школьников от 7 до 15 лет. Исследователи отметили, что эффект был независимо от того, показывали ли детям конкретный продукт или какой-то бренд.

Исследование показало, как реклама фастфуда влияет на школьников: последствия могут быть катастрофическими

"Даже кратковременный контакт с маркетингом продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара может привести к чрезмерному потреблению калорий и потенциальному увеличению веса, особенно у молодых людей, которые более восприимчивы к рекламе и чьи пищевые привычки влияют на их здоровье в течение всей жизни", – говорят эксперты.

Кроме того, не повлияло на это и то, в каком формате была реклама – видео, посты, аудиоролики или наружная реклама.

Специалисты подчеркнули, что маркетинг нездоровой пищи приводит к устойчивому увеличению потребления калорий молодежью на уровне, достаточном для увеличения веса со временем.

Исследование показало, как реклама фастфуда влияет на школьников: последствия могут быть катастрофическими

Это первое исследование, которое демонстрирует, что реклама только брендированных продуктов питания увеличивает потребление пищи школьниками. Исследователи считают, что полученные данные помогут в разработке срочной ограничительной политики маркетинга фастфуда, которая может защитить здоровье детей.

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