Исследование показало, как реклама фастфуда влияет на школьников: последствия могут быть катастрофическими

Школьники, которые смотрели всего 5 минут рекламы фастфуда, потребляли в среднем на 130 ккал в день больше. После просмотра видео дети выбирали перекус и получали обед. Те, кто видел рекламу еды, потребляли в среднем на 130 калорий больше. Дополнительно 58 калорий приходилось на перекусы и 73 на обед.

Видео дня

Такие результаты показало исследование Ливерпульского университета (Великобритания), информирует News-medical. В мониторинге приняло участие 240 школьников от 7 до 15 лет. Исследователи отметили, что эффект был независимо от того, показывали ли детям конкретный продукт или какой-то бренд.

"Даже кратковременный контакт с маркетингом продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара может привести к чрезмерному потреблению калорий и потенциальному увеличению веса, особенно у молодых людей, которые более восприимчивы к рекламе и чьи пищевые привычки влияют на их здоровье в течение всей жизни", – говорят эксперты.

Кроме того, не повлияло на это и то, в каком формате была реклама – видео, посты, аудиоролики или наружная реклама.

Специалисты подчеркнули, что маркетинг нездоровой пищи приводит к устойчивому увеличению потребления калорий молодежью на уровне, достаточном для увеличения веса со временем.

Это первое исследование, которое демонстрирует, что реклама только брендированных продуктов питания увеличивает потребление пищи школьниками. Исследователи считают, что полученные данные помогут в разработке срочной ограничительной политики маркетинга фастфуда, которая может защитить здоровье детей.

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