Исследование показало, как стиль воспитания влияет на оценки в школе: какие дети имеют наибольшие шансы на успех

Новое большое исследование ученых из Великобритании показало, что ученики, которые воспитываются в любящих семьях с высокими ожиданиями и четкими границами, имеют больше шансов на успех. Результаты эксперимента, который длился более 10 лет, предоставили веские доказательства того, что авторитетный стиль воспитания лучше всего влияет на развитие детей.

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Ученые Национального центра социальных исследований (NatCen) проанализировали прогресс детей с двухлетнего возраста и обнаружили, что этот подход дает лучшие результаты, чем стиль "вседозволенности", где родители вовлечены, но не хватает дисциплины, а также "авторитарные" стили, где в отношениях не хватает теплоты. Об этом пишет The Telepgraph.

Результаты исследования показывают, что дети, которые воспитывались в семьях с авторитетным подходом к воспитанию, имели больше шансов достичь ожидаемого уровня в тестах по чтению, письму и математике после окончания начальной школы.

"На первом ключевом этапе (среди участников – дети в возрасте от пяти до семи лет) высокие ограничения, установленные родителями, были связаны с большей вероятностью достижения детьми ожидаемого уровня в чтении, математике и естественных науках на первом ключевом этапе", – говорят исследователи и добавляют, что также было обнаружено, что авторитетный стиль воспитания, который характеризуется высокой отзывчивостью, высоким уровнем психологического контроля, а также четким установлением родительских границ, положительно влияет на достижения детей в возрасте от пяти до семи лет.

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