Исследование показало, почему мальчики хуже учатся в средней школе, чем девочки

Более низкие оценки у ребят, чем у девочек в средней школе, связаны с тем, что их друзья чаще ведут себя хуже. Поэтому, когда ученики прогуливают, опаздывают или ссорятся с учителями, это скорее воспримется как "крутое" поведение, чем если это будут делать школьницы.

Видео дня

Такими выводами поделился социолог Маргиет ван Хек, проведший исследование, информирует Рhys.org. Согласно его результатам, чем хуже ведут себя друзья учеников, тем ниже их оценки. В опросе приняло участие более 10 тысяч подростков от 14 до 16 лет.

"Если ваши друзья плохо ведут себя, вы, скорее всего, сделаете то же. И если вы чаще прогуливаете, вы получаете более низкие оценки. Таким образом, плохое поведение ваших друзей косвенно влияет на ваши результаты. Но есть и более прямое влияние: оценки молодых людей, которые сами хорошо ведут себя, также страдают от плохого поведения их друзей. Например, потому, что учитель не успевает объяснить материал из-за того, что ваши друзья говорят в классе", – говорит Хек.

По его словам, гендерные нормы в школах оказывают негативное влияние на детей. В частности, от ребят чаще ожидают, что они будут вести себя хуже, чем девочки. Так, чтобы стать популярным, ученики должны быть физически развиты и не делать того, что делают ученицы. Как-то быть внимательными в классе, соблюдать правила, читать и т.д.

Исследователь отмечает, что необходимо создавать школьный климат, в котором дети чувствовали бы себя абсолютно свободными в выборе своего поведения и интересов, независимо от пола. На этом должны сосредотачиваться политики, директора учебных заведений и учителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые назвали неожиданную причину, почему ребята знают математику лучше девушек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!