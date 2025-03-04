Ученые назвали неожиданную причину, почему мальчики знают математику лучше девочек

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Ученые назвали неожиданную причину, почему мальчики знают математику лучше девочек

Мальчики знают математику лучше девочек, ведь более уверенно и положительно относятся к этому предмету. К такому выводу пришли австралийские исследователи, проанализировав результаты национальных тестов NAPLAN.

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Кроме того, важным показателем успеваемости учеников по математике является тест по программе международного оценивания PISА. Так, в 2022 году 53% австралийских мальчика достигли национального стандарта знаний по математике по сравнению с 48% девочек. Гендерный разрыв в средних баллах также был больше в Австралии, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), информирует School News.

Исследования показывают, что уверенность учеников влияет на их успеваемость. Ученые могут назвать это самоэффективностью или верой в способность успешно выполнять задачи и решать проблемы.

Ученые назвали неожиданную причину, почему мальчики знают математику лучше девочек

Школьники с высокой самоэффективностью принимают вызовы, используют эффективные стратегии решения проблем и выдерживают упорство, несмотря на трудности. Имеющие низкую самоэффективность могут избегать заданий, испытывать беспокойство и плохо работать из-за отсутствия уверенности в своих математических способностях.

Так, девочки из самой высокой четверти по самооценке "индекса самоэффективности" набрали в среднем 568 баллов в тесте PISA по математике, что на 147 баллов выше, чем средний показатель девочек из самой низкой четверти по этому индексу.

Для мальчиков преимущество уверенности было еще более выраженным. Оказавшиеся в верхней четверти индекса набрали в среднем на 159 баллов более высокие результаты по математике, чем те, кто оказался в низшей четверти.

Ученые назвали неожиданную причину, почему мальчики знают математику лучше девочек

Мальчики-подростки в среднем показали, что они более уверены, чем школьницы, выполняя такие задачи по прикладной математике. В частности, такие как:

  • нахождение расстояний по карте;
  • расчет потребляемой мощности;
  • вычисление, насколько дороже будет компьютер после добавления налога;
  • расчет, сколько квадратных метров плитки требуется для напольного покрытия.

Согласно данным PISA, австралийские мальчики в среднем более положительно относятся к математике, чем девочки. К примеру, в ответ на утверждение "мне математика дается просто" согласились только 41% учениц против 55% учеников.

С ответом "математика – один из моих любимых предметов" согласились 37% школьниц по сравнению с 49% школьниками.

Ученые назвали неожиданную причину, почему мальчики знают математику лучше девочек

Ученые отмечают, что когда родители разговаривают с детьми о математике дома, это помогает формировать позитивное отношение и настойчивость учеников. 

Как известно, по данным PISA-2022, обнародованным Новой украинской школой, мальчики опережают девочек в математике на 10 баллов: 446 и 436 баллов соответственно. В естественнонаучных дисциплинах потери девушек и парней за 4 года между циклами исследований почти одинаковы (18 и 20 баллов соответственно). Разница в успеваемости по математике между ребятами в странах ОЭСР составляет 9 баллов, а разрыва по естественнонаучным дисциплинам нет (он равен нулю).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что международное исследование тенденций математики и естественных наук (TIMSS) показало, что мальчики имеют гораздо лучшие результаты по решению математических задач, чем девочки. Согласно выводам социальные факторы и индивидуальная мотивация играют определенную роль в гендерном разрыве.

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