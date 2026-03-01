Исследование показало, почему ученики боятся химии в школе: многое зависит от учителя

Химия считается одним из самых сложных предметов в школьной программе. Его воспринимают как нечто абстрактное и оторванное от реальной жизни, что влияет на мотивацию учеников, отбивая у них желание разбираться в этой науке.

Однако, как показало исследование, проведенное командой бразильских ученых из Института химии Сан-Карлоса (Университет Сан-Паулу) – проблема не в предмете, и многое зависит от того, как его преподает учитель. Ученые работали с многочисленными классами государственных школ разных типов, чтобы показать, как методы неформального образования, такие как те, что используются в научных музеях, могут поддерживать традиционные образовательные пути и улучшать мотивацию учащихся, пишет сайт phys.org.

"Химию часто воспринимают как сложную, поскольку она включает абстрактные понятия, символы и математические представления. Многие ученики не видят четкой связи между химией и своей повседневной жизнью", – говорят исследователи и добавляют, что традиционные методы обучения часто сосредоточены на том, чтобы пройти программу, а не заинтересовать школьников. По этой причине, по мнению ученых, методы неформального образования, используемые в научных музеях и научных центрах, могут играть важную роль в поддержке школьных программ.

Исследование проводилось при участии учеников старших классов шести государственных школ в периферийных районах Сан-Карлуша (Бразилия). Выбор этих школ имел целью расширить доступ студентов к опыту неформального образования и к инициативам в сфере научной коммуникации, связанным с университетом.

Ученые использовали интерактивную выставку, объясняющую передовые процессы окисления, которую посетили более 250 студентов. Выставка, основанная на исследовательском проекте университета, иллюстрировала различные процессы разложения органических соединений, таких как красители, фармацевтические препараты и средства личной гигиены. В этом контексте можно было исследовать и обсудить с помощью мероприятий по научной коммуникации такие концепции, как электрохимия, окисление для разложения загрязняющих веществ и радикальные реакции. Мероприятие включало взаимодействие с физической моделью и с выставкой.

Результаты показали, что студенты, которые принимали участие в мероприятиях неформального образования, продемонстрировали больший интерес и вовлеченность к химии: взаимодействие с предметом повысило их чувство компетентности и уверенности, что привело к более позитивному и лучшему восприятию дисциплины.

"Это свидетельствует о том, что страх химии зависит не только от самого содержания, но и от подходов к преподаванию и учебной среды", – сделали вывод ученые.

