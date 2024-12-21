Исследование выявило самый трудный возраст для воспитания ребенка: даже младенцы не вызывают такой стресс

Новое исследование американских ученых определило, что наиболее сложным периодом для родителей в воспитании детей является их возраст от 12 до 14 лет. По словам специалистов, родители подростков справляются с родительством даже хуже, чем мамы и папы младенцев.

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Такие результаты получили исследователи из Университета штата Аризона. Они опубликованы в журнале Developmental Psychology, передаёт ресурс Your Tango.

Работа охватывала более 2200 матерей и детей в возрасте от младенчества до зрелости. Исследование оценивало благополучие родителей, родительские навыки и общее отношение к детям.

"Исследователи обнаружили, что родители детей среднего школьного возраста, от 12 до 14 лет, справлялись с родительством хуже всего. Они были более напряженными и подавленными, и даже матери младенцев имели лучшее общее состояние", – пишут авторы.

Гипотеза заключается в том, что забота о младенцах физически изматывает. Однако, когда потребности, которые родителям приходится удовлетворять, из физических превращаются в умственные и эмоциональные, это становится намного сложнее.

"По мере приближения детей к половому созреванию проблемы воспитания становятся гораздо сложнее, а ставки "что-то пойдет не так" гораздо выше", – сказала профессор ASU Суния Лутар.

На самом деле существует много причин, по которым средняя школа становится настоящей борьбой для подростков: начинают бушевать гормоны, появляется осознание своего социального статуса, представление о собственном "я". Кроме того, сказывается давление, связанное с успеваемостью в школе.

"Мамы, по сути, являются "первыми ответчиками" на страдания детей, и теперь они должны выяснить, как лучше всего предложить утешение и уверенность, поскольку старые способы – объятия, ласковые слова и сказки на ночь – больше не работают", — говорит Лутар.

Это означает, что средняя школа — самое трудное время для родителей, потому что им сложнее всего реагировать на реальные проблемы своих детей.

Как писал OBOZ.UA, ранее эксперты назвали 8 вещей, которым дети должны научиться к подростковому возрасту.

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