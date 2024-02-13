Истерики нужно уменьшить. Психолог дала четыре простых совета, как контролировать время ребенка за экраном

Управление временем, которое ребенок проводит перед экраном смартфона и планшета, может быть одной из главных проблем родителей. Психолог Клер Кристенсен уверяет, что не все так страшно. По ее словам, просмотр высококачественного образовательного контента может помочь ребятам приобрести важные навыки и развить эмоциональный интеллект, что поможет им достичь успеха в будущем.

Специалист уверяет, что каждая семья должна достичь баланса, который будет комфортным для всех. Тем не менее, родители будут искать способ избежать истерик детей, когда им нужно будет откладывать гаджеты и переходить к другим видам деятельности. В интервью CNBC Кристенсен поделилась четырьмя советами, которые помогут контролировать время за экраном.

Установите правила и будьте последовательны

Хотя запрет на все время перед экраном является чрезмерной реакцией, Кристенсен говорит, что родители все равно должны иметь правила и стремиться к их соблюдению, чтобы создать распорядок дня. По результатам исследований, дети, которые воспитываются в правилах, имеют меньшие шансы возникновения истерик из-за запрета пользования гаджетами.

Видео дня

Психолог рекомендует установить режим просмотра и планировать время проведения за экраном. Кроме этого, следует также соблюдать распорядок дня. По словам Кристенсен, это облегчит ребенку процесс отключения телевизора и поможет избежать огорчений.

"Включив время перед экраном в распорядок жизни ваших детей, им будет легче остановиться. Если они знают: "Каждый день мы можем смотреть телевизор, пока папа готовит ужин, а затем, когда он закончит, мы останавливаемся", это может уменьшить некоторые из этих истерик вокруг использования гаджетов", – отмечает специалист.

Склоняйтесь к более длинному содержимому

Существует много исследований, согласно которым, короткие видео – от 60-секундного у TikTok до 10-минутного на YouTube, негативно влияют на внимание, доставляя мгновенное удовольствие.

По словам Кристенсен, короткие видео особенно "оказывают мощный удар на детей", поэтому им будет труднее прекратить просмотр. Помня об этом, эксперт по психологии советует ориентировать их на более длительное время, например, телевизионные шоу. Как уверяет специалист, такие программы могут помочь "развить концентрацию внимания немного дольше". Таким образом, ребята будут меньше настаивать на просмотре бесконечного потока коротких видео.

Не предупреждайте за две минуты

Если взрослые устанавливают распорядок дня, то им следует предупреждать ребенка, когда запланированное время перед экраном подходит к концу. Однако делать это нужно заблаговременно. Чтобы избежать истерики, психолог советует предложить что-то увлекательное, прежде чем сказать об откладывании гаджетов.

В случае, когда время использования планшета происходит непосредственно перед едой, Кристенсен рекомендует предложить ребенку напиток на выбор, например: "Молоко или сок?".

Сделайте технологии "плохим парнем"

В смартфоне есть настройки, позволяющие устанавливать ограничение времени использования устройства, также для этого можно воспользоваться специальными приложениями. Однако, в большинстве случаев, это действует для меньших детей.

"В одном из исследований доказали, что дети реже будут негативно реагировать на окончание времени перед экраном, если они думают, что это сделал планшет, а не родители. Совет, который, как правило, любим родителями, состоит в том, чтобы сделать технологии "плохим парнем", – говорит эксперт по психологии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ключ к воспитанию успешных детей не в том, сколько времени с ними проводят родители.

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