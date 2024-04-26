IT-эксперты объяснили, почему искусственный интеллект – это просто must have в каждой школе

Эксперты информационных технологий заверили, что школы должны внедрять искусственный интеллект в обучении и учить молодежь этически использовать эту технологию. К тому же они утверждают, что чем раньше это произойдет – тем лучше.

Специалисты уверяют, что благодаря ИИ школьники могут получать письменные содержимые и интерактивные разговоры по таким темам, как наука, литература, искусство, компьютерное программирование, философия и т.д. Кроме того, сервис может создавать изображения из текстовых подсказок, что также предоставляет определенные преимущества в обучении. Об этом они рассказали на конференции, передает Times of Malta.

Стратегический директор Управления цифровых инноваций Мальты Гаврил Флорес говорит, что чем раньше дети поймут, что такое цифровые инновации, тем безопаснее будет понимание, как он может помогать.

"Начните обучать учеников, как использовать генеративный ИИ с раннего детства, потому что по крайней мере так они будут иметь представление о том, что такое цифровые инновации. Это быстрое решение, но оно положит начало тому, что молодые умы не будут отказываться от технологий... И если есть новая технология, испытайте ее в безопасной зоне. Дайте детям пространство в школах, где они смогут ее опробовать", – сказал Флорес.

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Он добавил, что, обучая современным технологиям в школах, детей важно научить критически мыслить и думать о последствиях использования ИИ.

По его словам, уже есть учебные заведения, которые используют цифровой сервис в обучении. В частности, благодаря ему школьники могут предоставить фото определенных объектов и увидеть, как они выглядели в прошлом.

В то же время директор отдела цифровой грамотности Министерства образования Нил Аттард сказал, что даже ученики, которые обманывают с помощью ИИ, открывают возможности для обучения.

"Когда мы знаем, что ученик использовал ChatGPT для выполнения домашнего задания, мы интересуемся, какие вопросы он задал бы, чтобы получить ответ, поэтому он вынужден прочитать текст и реконструировать процесс, чтобы получить ответ", – сказал Аттард.

Один из представителей образовательного ведомства страны рассказал, что искусственный интеллект был введен в систему образования, что позволило использовать его в конкретных задачах и под контролем. Кроме того, учеников также учат ответственности, плюсам и минусам ИИ.

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