Иван Пулюй, София Русова и другие. 7 украинцев, которые изменяли образование, но не все об этом знают

Среди украинцев многие, несмотря на угрозы и трудности, боролись за образованность народа и меняли образование. О вкладе некоторых из них не знают большинство граждан нашей страны.

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В список вошли физики, писатели, языковеды, учителя и общественные деятели. Подробная информация о каждом из педагогов обнародована в Telegram-канале "Мрія".

Иван Пулюй – физик, открывший рентгеновское излучение. Кроме того, он перевел первый учебник по геометрии и активно занимался переводом духовной литературы на украинский. Поддерживал открытие украинского университета во Львове, являлся членом Научного общества Шевченко, организовывал стипендии для студентов в Австро-Венгрии и публиковал статьи в поддержку украинского языка.

София Русова – украинская педагог и общественный деятель. Ключевым достижением работницы образования на протяжении карьеры является формирование национальной системы образования. Учительница основала первые детские сады в Украине и внедряла прогрессивные методы обучения. Украинка создавала воскресные школы, писала учебники для украинских школ, была активной в "Просвите" и женском движении. Ее труды "Дошкольное воспитание" и "Украинская школа" стали основой украинского образования. Русову называют женщиной, которая сломала систему и построила новую.

Борис Гринченко – писатель, педагог и общественный деятель. Составил словарь украинского языка в четырех томах, который к началу ХХ века был лексически совершеннейший. Гринченко создал первые учебники для украинских школ, которые стали основой для обучения на родном языке. Составил букварь по которому учил детей. Активно писал свои произведения и делал переводы. Ведь учебников для учебы не хватало.

Александр Лотоцкий – государственный и общественный деятель, писатель и педагог. Работник образования занимался реформированием системы во времена Украинской Народной Республики. Педагог являлся одним из основателей академии наук Украины и работал над созданием научных учреждений и образовательных программ, добился публикации полного издания "Кобзаря" и решения академии наук России "Об отмене стеснения малорусского печатного слова".

Агатангел Крымский – востоковед, языковед и писатель. Один из основателей Украинской академии наук, где возглавлял отдел ориенталистики. Крымский внес большой вклад в изучение восточных языков и культур. Он свободно владел более чем 60 языками и преподавал в Киевском университете. Его работы по истории, филологии и культуре Востока оказали большое влияние на развитие украинской науки.

Иван Огиенко – языковед, историк церкви и общественный деятель. Являлся автором многочисленных учебников и научных работ по украинскому языку, истории и культуре. Учебники широко использовались в учебных заведениях Украины. Огиенко также работал над переводом Библии на украинский язык. Его деятельность оказала значительное влияние на формирование национальной идентичности и сохранение украинских традиций в сфере образования и науки.

Елена Курило – языковед. Была автором первого учебника по украинскому языку для школы. Женщина внесла весомый вклад в развитие украинской филологии. Ее научные труды и методики обучения повлияли на формирование современной украинской лингвистики. Курило активно занималось исследованиями в области грамматики, фонетики и лексикологии. Елена была арестована и приговорена к восьми годам лагерей за принадлежность к "украинскому контрреволюционному националистическому подполью".

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