Не знаю, планируют ли адресаты обращения Ивано-Франковского городского совета о приостановлении реорганизации учреждений общего среднего образования и формирования академических лицеев до окончания военного положения в Украине отвечать местным депутатам, но я отвечу. Тем более, если небольшой городской совет хочет остановить образовательную реформу для всей страны, то почему я, еще меньший эксперт по образованию, не могу ответить этому совету? Отвечу сразу, потому что предвижу целую вереницу подобных обращений, ведь есть много желающих навредить образовательной реформе то ли по политическим мотивам, то ли из-за неосведомленности, то ли из-за нежелания хоть что-то менять.

Видео дня

Пройдусь только по тексту. Прежде всего удивляет, что горсовет вместо своих местных аргументов, которые препятствуют именно областному городу, за который они и отвечают, внедрить профильную школу, пишет обо всех проблемах обобщенно – "за все хорошее, против всего плохого". Тем более, что в первом же предложении пишут: "Образование в условиях полномасштабной войны требует не формальных решений и "красивых" презентаций, а трезвой оценки реальности, в которой живут украинские громады". А сами?

"Демографический кризис, массовая миграция, риски безопасности и финансовая нестабильность уже сегодня ставят под угрозу доступ детей к образованию". Да, война значительно ограничивает доступ к качественному образованию. Здесь я сознательно подчеркиваю именно качественное образование. Ведь посещение школы или участие в образовательном процессе дистанционно – это еще не доступ к качественному образованию. А разницу между понятиями мы можем наблюдать по результатам ВНО/НМТ, международного сравнительного исследования PISA или внутренних мониторингов. Если кто не интересовался, то откройте хотя бы страницы отчетов там, где говорится о результатах в зависимости от размера класса, в котором учится ученик/ученица или территории расположения школ. При этом формат академического лицея предоставляет возможность ученику выбрать профиль в соответствии со своими предпочтениями, склонностями и способностями, что сразу повышает мотивацию к обучению. Если добавить наличие надлежащей материальной базы, которая уже усиливается и местными властями и через государственные субвенции и программы, и подбор и повышение профессионального уровня учителей, то получим расширение доступа именно к качественному образованию.

"Несмотря на это государство продолжает настаивать на внедрении образовательной реформы без надлежащей коррекции с учетом военного положения". Почему же без коррекции? Изначально Закон Украины предусматривал создание лицеев, в которых будет минимум 4 класса на параллели, теперь требования снизились до двух классов и трех профилей. И еще одно уточнение, чтобы без манипуляций: 3 профиля – это минимум 3 группы с минимальной наполняемостью 8 учеников. То есть всего – 24 ученика. Не может местная власть обеспечить функционирование эффективных академических лицеев, то может содержать такие.

"Реформа старшей профильной школы подается правительством как шаг к европейскому качеству образования. На бумаге – академические лицеи, профилизация и повышение стандартов. В реальной жизни – это усложнение доступа к образованию для тысяч украинских детей". Усложнение доступа во многом зависит и от действий местной власти. Так, тот же Ивано-Франковский городской совет только в октябре 2025 года утвердил сеть будущих академических лицеев, хотя должен был это сделать еще на год раньше (поэтому неудивительно, что времени на подготовку не хватает). Лицеев должно быть аж 5: два из них уже существующие научные и 3 будут академическими. Окружающие небольшие громады, которые тяготеют к образованию областного центра и ученики которых хотели бы учиться в тамошних лицеях, жалуются, что мест в этих пяти заведениях не хватит для детей из других громад. Вот вам и усложненный доступ к качественному образованию.

"Уже сегодня громады сталкиваются со стремительным сокращением количества детей. Если государство и в дальнейшем будет принимать решения без учета реальной ситуации на местах, последствия могут быть критическими – вплоть до того, что отдельные громады вообще останутся без старших классов". Образование, конечно, имеет влияние на демографию и на сокращение количества детей, но гораздо меньшее, чем те же ОМС. И отсутствие старших классов в громаде не должно пугать по двум причинам: 1) подавляющее большинство тех общин, которые не могут насобирать 60 учеников одного года обучения являются несостоятельными не только в вопросах предоставления качественных образовательных услуг, но и в других сферах жизнедеятельности. А отсутствие старших классов это лишь диагноз, а не причина; 2) волнует ли так же Ивано-Франковский городской совет отсутствие в каждой громаде учреждения профессионального образования? учреждения профессионального предвысшего образования? Так вот.

"Вместе с тем государство не обеспечило базовых условий для его реализации, в частности:

отсутствуют общежития и пансионы;

не налажен системный и безопасный подвоз учащихся;

не гарантирован надлежащий уровень безопасности;

не предусмотрена психологическая поддержка для подростков"

За первую позицию яростно плюсую. Очевидно, здесь стоило бы для убедительности привести пример расчета потребности Ивано-Франковской городской громады в пансионах, сделать анализ нынешних возможностей по привлечению соответствующего фонда и подготовить запросы к правительству на выделение средств для строительства. Но успеют ли это сделать, если определились с лицеями только 5 месяцев назад, когда бюджетный процесс был на завершающей стадии.

Вторая позиция относится к ответственности местных властей. Да и государство ежегодно выделяет на это средства. И до 2027 года для решения этого вопроса еще время есть. Но не лишним было напомнить.

Безопасность во время войны гарантировать сложно даже без привязки к профильному образованию. За последнюю позицию также плюсую, но это все то, что может быть наверстано ко времени "Х".

"Отдельным серьезным вызовом остается кадровый дефицит. Уже сегодня в Украине не хватает учителей физики, химии и биологии". Очевидно, городскому совету уместно говорить о ситуации в своей громаде. И не общими фразами, а конкретно. Но интересно даже другое. Создание академических лицеев предусматривает уменьшение заведений со старшей школой. Тогда где логика: если на одно заведение не будет хватать, то хватает ли теперь на три заведения? Еще надо учесть, что теперь у нас не хватает не только учителей, но и водителей, строителей, электриков, медиков... Демографический кризис и война очень существенно влияют на кадровый потенциал.

"Вместе с тем государство не дает ответов на ключевые вопросы: кто будет преподавать профильные предметы и что будет с педагогами заведений, которые планируют реорганизовать или закрыть". Во-первых, не стоит преувеличивать: закрыть заведения может только учредитель, то есть тот же местный совет, и никакой нормативный акт не заставляет его этого делать. А что касается учителей, то для каждой громады надо решить: у вас их не хватает или что будет с ними после реорганизации? Одновременно проблем дефицита и избытка на одной территории не бывает.

"Параллельно государство все чаще перекладывает финансовую ответственность за образование на местные бюджеты и международные грантовые программы, фактически снимая с себя часть обязательств". Вот это таки "да". Правда, академических лицеев это касается не больше дошкольного или внешкольного.

"В связи с этим обращаемся с требованием приостановить реорганизацию учреждений общего среднего образования и формирование академических лицеев до завершения военного положения в Украине". И цветочек.

Что значит приостановить?

Это сломать программы и обучение учеников по крайней мере нынешних 5-8 классов, которые были рассчитаны на 12-летний срок. Это разработать и внедрить для них адаптационные и новые программы.

Сломать образовательный процесс 30 лицеев, которые уже в периоде предпилота. Еще 102 (а планируется больше) академических лицеев практически готовы к пилотированию в сентябре 2026 года.

Это поставить "под удар" образовательные системы тех общин, которые, во исполнение норм законов Украины, уже создали академические лицеи и успешно налаживают их деятельность.

К предыдущим настройкам после "приостановки" нельзя вернуться в один момент, потому что процесс рассчитан на 12 лет. Когда-то мы уже приостановили переход на 12-летнюю школу и вернемся к ней только через 20 лет (в лучшем случае выпускники будут в 2030 г.).

Это подпитывает до критической черты недоверие к любым реформам со стороны государства и не только в образовании.

Вот такая цена проспанных возможностей, политических амбиций и нежелания меняться и менять что-то вокруг себя.