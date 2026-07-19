'Ївга на 'пїзді'', 'непонятне' задание и диктант 'за упокой': перлы школьников довели украинцев до истерического смеха

Мы, взрослые, воспринимаем навыки чтения и письма как нечто само собой разумеющееся. Но когда-то каждому пришлось изрядно попотеть, чтобы их освоить, при этом наделав кучу ошибок. Вспомнить, как это было, решила пользовательница Threads с ником @avilovanna.

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Она показала запись в тетради своего ребенка. Малыш, выдал текст "У Київ Ївга їде пїздом", потеряв букву о. "Делитесь перлами ваших детей", – призвала мама юного писателя.

Конечно, другие пользователи с радостью подхватили этот призыв. Ведь вряд ли найдутся родители и учителя, которые бы не посмеялись над тетрадью маленького писаки. Например, учительница показала сочинение бывшего ученика, который продемонстрировал неожиданно глубокий, даже философский подход к тому, как можно научиться учиться. И попробуй с таким поспорить.

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Чаще всего родителей смешили различные нецензурные слова, которые появлялись в письменных работах их детей. То кто-то в слове "єдність" заменяет "д" на "б", то пропускает букву "н" в слове "пісня". Отдельным жанром здесь оказалось существительное "поїзд", в котором дети допускают самые разные ошибки.

Впрочем, несмотря на ошибки, дети все же демонстрируют незаурядную жажду знаний. Так, одна мама рассказала, как ее находчивый сын написал диктант по английскому языку, забыв дома тетрадь. Поскольку мальчик накануне был в церкви, у него случайно завалялся бланк заказа молитвы за упокой, и он им и воспользовался.

Среди шедевров детского письма оказалось и письмо святому Николаю. В нем ребенок просил в подарок "тактичну сумку", но забыл вписать букву "м". Получилось довольно пикантно, но ошибку автор письма все же исправил.

Еще один мальчик прямо в тетради завел переписку с учительницей. Написал ей, что не "не поняв завдання", а на вопрос, куда делась его ручка, ответил: "Паста закінчилася". "Человек не парится", – прокомментировала его слова мама.

Одна из мам показала сочинение своего ребенка. Изучая тему позвоночных животных, малыш решил написать что-нибудь о собаке, но потом подумал, что нарисовать собаку с позвоночником будет нагляднее. Так он и сделал, получив за это 7 баллов.

Другой юный писатель получил оценку "супер" за довольно содержательное сочинение о том, кто в семье что умеет делать. По его мнению, мама лучше всего готовит, папа умеет любить, а он сам – делать уроки. Комментаторы назвали это "вся семья – умелые руки".

Контурным картам тоже досталось. Мама показала работу своего сына, который подписал водное пространство между Европой и Америкой как "Анталачський океан".

Кто-то из детей превратил древнее германское женское имя "Кунігунда" в "Кунібанда. Сложно сказать, для какого урока это было задание. С одинаковой вероятностью это могла быть как история, так и география, ведь существуют как исторические личности с этим именем, так и соленое озеро в Закарпатье, носящее такое название.

Впрочем, в обучении важна настойчивость. Так решил автор этого шедевра и упорно повторил свою ошибку дважды.

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