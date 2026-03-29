Из какого мяса приготовить нежирные котлеты для детей: можно подать с любым гарниром

Дети часто отказываются от котлет, если они хоть немного жирные. Поэтому стоит правильно выбрать мясо, чтобы изделия были сочными и, при этом, достаточно диетическими. На этот случай отлично подходит индейка.

Идея приготовления сочных котлет из индейки для детей опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.

Ингредиенты:

бедро индейки (из него сделать фарш) – 500 г

манка – 3 ст.л.

вода – 70 мл.

соль – по вкусу

сухой чеснок – 1/2 ч.л.

паприка – 1/2 ч.л.

сухари панко

масло для жарки

Способ приготовления:

1. С бедра снять шкурку.

2. Срезать с кости мясо.

3. Взбить в блендере.

4. Добавить манку, воду и специи.

5. Перемешать и оставить на 10 минут.

6. Сформировать влажными руками шарики.

8. Обвалять в сухарях и обжарить только до румяной корочки.

9. Выложить на пергамент.

10. Запекать еще 15 минут при температуре 200 градусов (или до готовности). Важно не передержать котлеты.

