''Избегайте зубрения поздно вечером''. Профессор Оксфорда объяснил, почему снятся кошмары об экзаменах и что с этим делать

Профессор медицины сна в Оксфордском университете Колин Эспи объясняет, что когда ученикам снятся кошмары об экзаменах, то таким образом мозг "уверяет", что идет процесс усвоения информации и работает над тем, что беспокоит школьника. По словам специалиста, такие сновидения достаточно распространены среди тех, кто учится.

Если ученики готовятся к экзаменам, то Эспи советует составить план, предусматривающий перерывы, передает BBC. В частности, он отмечает, что школьникам следует избегать зубрения поздно вечером. Ведь то, о чем думают подростки в течение дня, мысленно появляется ночью.

"Возможно, так ночью ваш мозг говорит вам: "Я знаю, что тебя это беспокоит, я знаю, что есть вещи, которые нужно сделать. Я над этим работаю. Это не значит, что мы не должны учиться в течение дня. Мозг может консолидировать только то, что мы пытаемся изучить", – говорит ученый.

Он объясняет, что пугающие ситуации могут стать темой снов. А экзамены обычно предусматривают сложности для учеников. Поэтому некоторых кошмары могут тревожить каждую ночь, ведь мозг обрабатывает чувства.

В то же время подсознание обладает свойством классифицировать ситуации, с которыми сталкиваются люди. Со временем схожие сны могут быть связаны с воспоминаниями в период обучения.

Для того чтобы улучшить отдых, ученый советует дать себе время расслабиться. В частности, следует взглянуть на ситуацию под другим углом. По словам профессора, вместо того, чтобы волноваться о недосыпании, стоит попытаться ощутить облегчение, что есть возможность поспать еще несколько часов.

"В общем тревожность – то ли наша тревожность ночью, то ли днем – имеет тенденцию принимать одну и ту же форму: "А что, если?", – говорит Эспи.

Если не выходит уснуть, то специалист советует выделить хотя бы 10 минут, не используя телефон для измерения времени, чтобы позволить себе отдохнуть.

По словам ученого, даже если подросток проснулся, лучше вернуться в постель и позволить себе снова засыпать. Ведь если организму нужен сон, то он придет.

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