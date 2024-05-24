''Это замкнутый круг''. Молодой учитель из Киева объяснил родителям, почему не стоит ругать детей за оценки в школе

Молодой учитель из Киева Руслан Цыганков уверяет, что родителям не стоит ругать школьников за оценки в школе. По его словам, ученики начинают воспринимать такое поведение как адекватную модель, и когда у них появляются свои дети, они будут делать то же самое. Он подчеркнул, что таким образом образуется замкнутый круг.

Об этом педагог рассказал в интервью luki_ua. Цыганков говорит, что у школьников, в таких случаях, может пропасть желание учиться и они возненавидят предметы. Учитель советует родителям разобраться в проблеме и, возможно, переключиться на другую дисциплину.

"Эта проблема осталась. И я всегда доношу ученикам, и чтобы они доносили родителям, что оценка – это лишь оценка, и не нужно ни в коем случае как-то наказывать своего ребенка. Потом совсем отпадает желание и учиться, и этот предмет также он ненавидит, и весь мир. Я считаю, что это родителям нужно работать над собой. И вместо того чтобы делать какие-то наказания, наоборот разобраться, в чем проблема", – говорит педагог.

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"Может, ей надо переключиться на другой предмет, а они ругают ее за это. Это замкнутый круг. Если ребенка ругают, не дай Бог, там какое-то насилие за оценку, то потом он воспринимает это как адекватную модель и когда у него будет ребенок, он будет делать то же самое", – добавляет Цыганков.

Напомним, молодой учитель уверяет, что шпаргалки полезны для учеников. По его словам, когда школьник таким образом готовится к контрольным, он становится изобретательным и пытается выкрутиться из ситуации. Кроме того, дети, когда пишут подсказки, запоминают часть материала. Педагог заметил, что на своих уроках, если находит шпаргалки, то сразу забирает работу и ставит двойку. Однако когда дети делают это так, что он не замечает, то считает, что школьники правильно делают.

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