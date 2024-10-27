Избегать жалости и выдумок. Как правильно рассказывать детям о людях с инвалидностью

В результате войны в Украине растет количество травмированных и людей с инвалидностью – как военных, которые возвращаются с ранениями с фронта, так и гражданских. Для создания прогрессивного безбарьерного общества взрослые должны говорить с детьми о том, как обращаться с людьми с инвалидностью.

Видео дня

Это поможет ребенку чувствовать себя в мире комфортно, а человеку с инвалидностью чувствовать поддержку и уважение общества. Наталья Пархитько, исполняющая обязанности руководителя общественной организации "Доступно.UA", дала несколько советов, как говорить с детьми об инвалидности.

Эксперт советует создать среду, в которой детям будет комфортно задавать любые вопросы. По ее убеждению, мир будет более интересен для ребенка, если воспитывать его в открытости и в среде, где нет табуированных тем. В будущем – будем иметь общество со здоровыми поведенческими чертами.

"Не игнорируйте вопрос даже, если не знаете на него ответа. Если видите вместе с ребенком человека с протезом, не стоит объяснять, что "дядя/тетя были на войне", – говорит Приходько.

Каждый человек имеет свою историю и травма могла возникнуть в результате аварии или другой ситуации.

"Лучше сказать, что у человека нет ноги, поэтому он пользуется протезом, чтобы было удобно передвигаться. Так же и с колесным креслом – озвучиваю, что человек не может ходить, или ему это сложно делать, поэтому это такое вспомогательное средство, с которым человеку легче двигаться", – отметила она.

Также она советует родителям объяснять, что каждый человек уникален – с чем-то мы рождаемся, а что-то меняется во время жизни.

"Когда ребенок увидит на улице человека с четырьмя пальцами, он уже не так удивится и будет помнить о том, что все мы разные", – добавила Пархитько.

Детский и семейный психолог Светлана Ройз считает, что говорить о людях с инвалидностью нужно до того, как дети проявят любопытство. Такой разговор не стоит вести в присутствии человека, которого это касается.

Разговор можно начать с вопроса, бывало ли такое, что у любимой куклы ребенка происходило что-то грустное – и вместо потерянной ножки или ручки она брала оставшиеся от других кукол детали. А людям, потерявшим конечности от болезни, аварии или войны, помогают протезы – специально для них разработанные средства, которые могут заменить руку или ногу.

Бывает, что люди с инвалидностью передвигаются на колесных креслах, чтобы им было удобнее подниматься в лифте, заходить в транспорт и магазины. Также следует объяснить ребенку, что не стоит рассматривать человека с инвалидностью, ведь это может быть неприятно для него.

Если видим воина с протезом или на кресле, можем выразить ему благодарность – сказать "спасибо" или приложить руку к сердцу.

Ранее о том, как правильно говорить с ребенком об инвалидности, рассказывали в Министерстве здравоохранения:

– ребенка могут интересовать детали, у него может быть много дополнительных вопросов, однако не стоит бояться слова "инвалидность". Главное правило – говорить о человеке, а не его диагнозе или состоянии здоровья: "человек с инвалидностью", а не "инвалид", "ребенок с аутизмом", а не аутист.

– Ребенку не нужны от вас энциклопедические знания. Для такой беседы достаточно научиться базовым принципам толерантности, самое главное из которых – это понимание, что люди – разные и это нормально.

– Взрослым следует объяснить ребенку, что равное и одинаковое отношение к людям базируется на уважении, а не на сожалении. Иметь отличительные черты – не барьер для общения, а новые возможности узнать что-то новое.

Например: девочка Таня имеет нарушение слуха, это ее отличие, как у тебя веснушки на носу. Таня общается на жестовом языке и ты тоже можешь изучить какие-то фразы, чтобы она тебя поняла, и вы могли с ней общаться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое хибуки-терапия и как собака с грустными глазами может помочь травмированным детям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!