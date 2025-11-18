'Їздьте' или 'їздіть'? Как правильно сказать на украинском

Повелительное наклонение глаголов украинского языка – тема сложная. Даже искусные носители языка не всегда могут правильно его образовать. Одним из непростых случаев здесь является слово "їздити".

Попробуйте попросить или призвать кого-то к езде. Скорее всего, вы начнете сомневаться, как лучше сказать: "їздьте" или "їздіть". Разбираться поможет Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык".

Его авторы подметили, что нередко в разговорной речи можно услышать этот глагол в повелительном наклонении как "їзди" и "їздіть". "Однако это досадная ошибка, потому что правильные варианты — їздь і їздьте", — указывают эксперты канала. Вот как правильно их употреблять:

Їздь де хочеш — аби обережно.

Їздьте частіше до батьків!

При этом канал отмечает, что слово їзди́ (с ударением на втором слоге), от которого могла бы образоваться повелительная форма "їздіть" в украинском языке все же есть. Однако оно не является глаголом – это родительный падеж существительного "їзда": "одна година їзди велосипедом", "одяг для верхової їзди".

Итак, если вы хотите попросить кого-то где-то поездить, употребляйте формы їздь/їздьте. Так вы не допустите ошибку.

