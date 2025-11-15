Марудный: что означает украинское слово и какие у него есть синонимы
Украинский язык поражает благозвучием и глубиной. Почти каждое слово имеет несколько синонимов, что позволяет точно передать настроение, интонацию или даже отношение к событию.
Однако немало таких слов из живого народного языка постепенно выходят из употребления – мы редко их слышим, а иногда и вовсе не знаем их значения. Одно из них – "марудный". OBOZ.UA рассказывает о значении слова.
Слово марудный имеет несколько близких, но разных по оттенкам значений.
1. Требующий много времени и усилий (о работе или деле):
Марудна у мене сьогодні робота – перебирати речі у шафі.
Синонимы: копітка, виснажлива, монотонна, затяжна, обтяжлива, нудна.
2. Марудным может быть и человек, в значении медлительный, неторопливый.
Петро був геть марудним – за літо не встиг залатати стріху.
3. Марудный – это также неинтересный, скучный, вызывающий усталость или равнодушие. Например: марудний фільм, марудна розповідь, марудний вечір.
4. Также "марудный" – это надоедливый, назойливый, надоедливый.
Мотря була дуже марудною, все хотіла, щоб я взяв її заміж.
5. Есть еще одно значение – длительный, утомительный процесс или событие.
Марудне очікування затяглося до вечора.
Вероятно, прилагательное "марудный" пришло в украинский через польское maruda (ворчун, медлительный человек). Также возможно заимствование из немецкого marode, что означает уставший, истощенный, изможденный, обессиленный. Французское "maraud" означает "негодяй, босяк" или же "мародерствовать", с чем связано и украинское существительное "мародер".
От "марудный" образовались другие, не менее интересные формы.
Маруда, марудник – человек, который ворчит, медлительный или скучный в общении.
Не будь марудою, зроби вже ту справу!
Марудити – делать что-то долго, медленно; мучить, томить; капризничать или капризничать.
Дитина сьогодні марудить – не хоче їсти, плаче, вередує.
Кстати, для обозначения дерзких людей часто используют слово "хулиган", однако мало кто знает, что в украинском языке есть колоритные соответствия. Можно использовать синоним "дебошир", однако и здесь есть нюансы. Слово "дебошир" мы позаимствовали из французского языка, а "хулиган" – из английского. Какие интересные соответствия есть в украинском языке – читайте в материале.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские пословицы часто говорят неправильно.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.