Марудный: что означает украинское слово и какие у него есть синонимы

Украинский язык поражает благозвучием и глубиной. Почти каждое слово имеет несколько синонимов, что позволяет точно передать настроение, интонацию или даже отношение к событию.

Однако немало таких слов из живого народного языка постепенно выходят из употребления – мы редко их слышим, а иногда и вовсе не знаем их значения. Одно из них – "марудный". OBOZ.UA рассказывает о значении слова.

Слово марудный имеет несколько близких, но разных по оттенкам значений.

1. Требующий много времени и усилий (о работе или деле):

Марудна у мене сьогодні робота – перебирати речі у шафі.

Синонимы: копітка, виснажлива, монотонна, затяжна, обтяжлива, нудна.

2. Марудным может быть и человек, в значении медлительный, неторопливый.

Петро був геть марудним – за літо не встиг залатати стріху.

3. Марудный – это также неинтересный, скучный, вызывающий усталость или равнодушие. Например: марудний фільм, марудна розповідь, марудний вечір.

4. Также "марудный" – это надоедливый, назойливый, надоедливый.

Мотря була дуже марудною, все хотіла, щоб я взяв її заміж.

5. Есть еще одно значение – длительный, утомительный процесс или событие.

Марудне очікування затяглося до вечора.

Вероятно, прилагательное "марудный" пришло в украинский через польское maruda (ворчун, медлительный человек). Также возможно заимствование из немецкого marode, что означает уставший, истощенный, изможденный, обессиленный. Французское "maraud" означает "негодяй, босяк" или же "мародерствовать", с чем связано и украинское существительное "мародер".

От "марудный" образовались другие, не менее интересные формы.

Маруда, марудник – человек, который ворчит, медлительный или скучный в общении.

Не будь марудою, зроби вже ту справу!

Марудити – делать что-то долго, медленно; мучить, томить; капризничать или капризничать.

Дитина сьогодні марудить – не хоче їсти, плаче, вередує.

