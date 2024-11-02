'Изменения осуществляют педагоги, а не чиновники': Ликарчук объяснил, что не так с образовательными реформами в Украине

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук считает недейственными реформы, которые государство внедряет в сфере образования в Украине. Он подчеркнул, что изменения в образовании осуществляются не чиновниками, а рядовыми педагогами – только на их плечах лежит воплощение изменений.

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Так он отреагировал на анонсирование Министерством образования и науки Украины старта программы ReFormEd, которая предусматривает привлечение специалистов из других отраслей к разработке образовательных реформ. На своей странице в Facebook Ликарчук отметил, что на первый взгляд такая инициатива может быть действенной, однако есть одно "но".

"Оно заключается в том, что в МОН до сих пор не поняли давней, как мир, истины: изменения в образовании осуществляется рядовыми педагогами, а не чиновниками, работающими в МОН и других примоновских институциях. МОН и все те институции – это не образование, а только приложение к нему, целесообразность существования которого или которых вызывает много сомнений", – отметил педагог.

Он подчеркнул, что образовательный процесс – нелегкая повседневная работа сотен тысяч педагогов, и только от них зависит успех любой реформы. И именно на плечах рядового учителя лежит внедрение изменений.

"А что значит "воплощение изменений" чиновниками, ей-Богу – не знаю. Могу лишь предположить: очередное шоу по переставлению кроватей или установке новых. Анекдот о переставлении кроватей в очередной раз повторять не хочу. P.S. Изменения или реформы в образовательной системе Украины декларируются уже больше тридцати лет. Но особо ощутимых результатов реформ нет. Не потому ли, что их "воплощают" чиновники, а у большинства простых педагогов нет никакой мотивации те изменения делать?" – написал Ликарчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ликарчук указал на нюансы законопроекта о запрете русского языка в школах.

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