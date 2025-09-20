Изменят вашу речь: эффективные украинские скороговорки

Скороговорки 0 это не просто детские игрушки или забавные рифмованные фразы. Это мощный инструмент для тренировки речевого аппарата, который помогает улучшить дикцию, артикуляцию, темп речи и интонацию.

Они заставляют наш язык, губы и голосовые связки работать слаженно и быстро, преодолевая сложные сочетания звуков. Регулярное повторение скороговорок способствует развитию памяти, концентрации внимания и даже помогает бороться с некоторыми речевыми недостатками.

Для взрослых скороговорки могут стать отличной разминкой перед публичными выступлениями, а для детей 1 веселым способом научиться чисто и четко произносить слова.

Украинский язык, богатый на шипящие, звонкие и сонорные звуки, предлагает множество замечательных скороговорок, которые идеально подходят для развития четкости произношения. Они не только помогают отточить отдельные звуки, но и учат быстро переключаться между ними, что является ключевым для свободной и уверенной речи.

Использование украинских скороговорок особенно актуально, поскольку позволяет улучшить произношение именно тех звуков и их сочетаний, которые характерны для нашего родного языка.

Скороговорки на украинском языке

Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс.

***

Сів шпак на шпаківню,

Заспівав шпак півню,

Ти не вмієш так, як я,

Так, як ти, не вмію я.

***

Три риби гриби гребли грабовими граблями.

***

Захар заліз на перелаз.

— Захарку, злізь! Захарку, злазь!

Зумів залізти — знай, як злізти.

***

У садочку барвінок,

На барвінку втінок,

Заберемо втінок,

Вирвімо барвінок.

***

Ти, малий, скажи малому

Хай малий малому скаже,

Хай малий теля прив’яже.

***

У чотирьох черепашок четверо черепашенят.

***

Цей ковпак зроблений не по-ковпаківськи.

Треба його перековпакувати, щоб він був перековпакований.

***

Як при страхові не перестрашені,

Так при перестрахові не приперестрашені.

***

Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки.

Гусенята їм ґелґочуть, що й вони скакати хочуть.

***

На узліссі довелося наполохать Лесі лося. Лось — у ліс, а з лісу — лис.

***

Каша в кишені кошлатого кошеняти з кошиком.

***

Два бобри брунатно-бурі бобрались в брудній баюрі. ⠀

– Правда добре, брате бобре? ⠀

– Дуже добре, брате бобре.

***

Мишко з мішком в комишах, мишка з мушлею в Мишковому мішку.

***

Не турбуйте курку — клює курка крупку.

***

Вашому Паламареві нашого Паламаря не перепаламарювати стати,

Наш Паламар вашого Паламаря перепаламарить, перевипаламарить.

***

Фірма ферму будувала.

Фірмі фарби було мало.

***

Чеберяє з цеберком щербатим чапля чубата.

***

Бук бундючивсь перед дубом,

Тряс над дубом бурим чубом.

Дуб пригнув до чуба бука —

Буде букові наука.

***

Шишки на сосні, шашки на столі

***

У зливу жахливу під кущем

Дуже змокли жук з джмелем.

***

Ішла баба дубнячком,

Зачепилась гапличком.

Сюди смик, туди смик –

Одчепися мій гаплик.

Бубоніла друга баба:

Ой, не дмухай на кульбабу!

Бо з кульбаби полетять

Сто малих кульбабенят.

А тим часом бабин біб розцвів у дощ –

Буде бабі біб у борщ.

Біб у борщ, біб у борщ –

Буде бабі біб у борщ.

Буде бабі, буде й діду

Смачний борщик до обіду.

Ще й до борщу на припічку в черепочку

Три карасики тріп-тріп-тріп.

***

Тишком-нишком

Вийшла мишка із нори.

В шкребетушки ніс і вушка догори.

***

Мила Маша мушлі в душі,

В душі мила Маша мушлі!

***

Тигренятко з тигром-татом

Тренувалися стрибати.

***

Черепаха чаплю вечором

Пригощала чаєм з печивом.

***

Свинка плащика купилаЗ

нього ґудзика згубила

Свинка ґвалту наробила

Поки ґудзика змінила.

***

