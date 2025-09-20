Изменят вашу речь: эффективные украинские скороговорки
Скороговорки 0 это не просто детские игрушки или забавные рифмованные фразы. Это мощный инструмент для тренировки речевого аппарата, который помогает улучшить дикцию, артикуляцию, темп речи и интонацию.
Они заставляют наш язык, губы и голосовые связки работать слаженно и быстро, преодолевая сложные сочетания звуков. Регулярное повторение скороговорок способствует развитию памяти, концентрации внимания и даже помогает бороться с некоторыми речевыми недостатками.
Для взрослых скороговорки могут стать отличной разминкой перед публичными выступлениями, а для детей 1 веселым способом научиться чисто и четко произносить слова.
Украинский язык, богатый на шипящие, звонкие и сонорные звуки, предлагает множество замечательных скороговорок, которые идеально подходят для развития четкости произношения. Они не только помогают отточить отдельные звуки, но и учат быстро переключаться между ними, что является ключевым для свободной и уверенной речи.
Использование украинских скороговорок особенно актуально, поскольку позволяет улучшить произношение именно тех звуков и их сочетаний, которые характерны для нашего родного языка.
Скороговорки на украинском языке
Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс.
***
Сів шпак на шпаківню,
Заспівав шпак півню,
Ти не вмієш так, як я,
Так, як ти, не вмію я.
***
Три риби гриби гребли грабовими граблями.
***
Захар заліз на перелаз.
— Захарку, злізь! Захарку, злазь!
Зумів залізти — знай, як злізти.
***
У садочку барвінок,
На барвінку втінок,
Заберемо втінок,
Вирвімо барвінок.
***
Ти, малий, скажи малому
Хай малий малому скаже,
Хай малий теля прив’яже.
***
У чотирьох черепашок четверо черепашенят.
***
Цей ковпак зроблений не по-ковпаківськи.
Треба його перековпакувати, щоб він був перековпакований.
***
Як при страхові не перестрашені,
Так при перестрахові не приперестрашені.
***
Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки.
Гусенята їм ґелґочуть, що й вони скакати хочуть.
***
На узліссі довелося наполохать Лесі лося. Лось — у ліс, а з лісу — лис.
***
Каша в кишені кошлатого кошеняти з кошиком.
***
Два бобри брунатно-бурі бобрались в брудній баюрі. ⠀
– Правда добре, брате бобре? ⠀
– Дуже добре, брате бобре.
***
Мишко з мішком в комишах, мишка з мушлею в Мишковому мішку.
***
Не турбуйте курку — клює курка крупку.
***
Вашому Паламареві нашого Паламаря не перепаламарювати стати,
Наш Паламар вашого Паламаря перепаламарить, перевипаламарить.
***
Фірма ферму будувала.
Фірмі фарби було мало.
***
Чеберяє з цеберком щербатим чапля чубата.
***
Бук бундючивсь перед дубом,
Тряс над дубом бурим чубом.
Дуб пригнув до чуба бука —
Буде букові наука.
***
Шишки на сосні, шашки на столі
***
У зливу жахливу під кущем
Дуже змокли жук з джмелем.
***
Ішла баба дубнячком,
Зачепилась гапличком.
Сюди смик, туди смик –
Одчепися мій гаплик.
Бубоніла друга баба:
Ой, не дмухай на кульбабу!
Бо з кульбаби полетять
Сто малих кульбабенят.
А тим часом бабин біб розцвів у дощ –
Буде бабі біб у борщ.
Біб у борщ, біб у борщ –
Буде бабі біб у борщ.
Буде бабі, буде й діду
Смачний борщик до обіду.
Ще й до борщу на припічку в черепочку
Три карасики тріп-тріп-тріп.
***
Тишком-нишком
Вийшла мишка із нори.
В шкребетушки ніс і вушка догори.
***
Мила Маша мушлі в душі,
В душі мила Маша мушлі!
***
Тигренятко з тигром-татом
Тренувалися стрибати.
***
Черепаха чаплю вечором
Пригощала чаєм з печивом.
***
Свинка плащика купилаЗ
нього ґудзика згубила
Свинка ґвалту наробила
Поки ґудзика змінила.
***
