Почему детям важно учить стихи наизусть: результат вас поразит

Украинская учительница из Винницы Ольга Танаскова рассказала, почему детям важно изучать стихи на память. По ее мнению, это один из самых эффективных методов для развития мышления.

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Педагог работает с детьми почти 20 лет, и ее опыт показывает, что сегодня, к сожалению, все меньше родителей изучают стихи с детьми. В интервью для OBOZ.UA она назвала пять причин, почему так важно, чтобы дети учили стихи наизусть.

Развитие памяти

Механическая память – основа для обучения в младшем школьном возрасте. Изучение стихов тренирует способность запоминать, удерживать информацию и воспроизводить ее.

Обогащение речи

Стихи – это красиво структурированная речь. Благодаря им дети запоминают новые слова, выражения, рифмы и интонации.

Развитие внимания и слухового восприятия

Чтобы запомнить стихотворение, нужно сосредоточиться. Это помогает формировать навыки концентрации.

Улучшение артикуляции и речевой моторики

Четкое проговаривание стихотворения вслух развивает дикцию, темп речи, интонацию.

Формирование образного мышления

Поэзия – это всегда образы. Представить, что "облачко плывет" или что "солнышко смеется" – это не просто красота речи, это формирование абстрактного и ассоциативного мышления.

Мысль о том, что изучение стихов является нужным навыком у детей, поддерживает и педагог Светлана Кадигрова. На своем YouTube-канале она рассказала, в чем проявляется эта польза:

улучшение памяти. Чем больше ребенок учит стихи, тем лучше и быстрее он будет запоминать другую информацию;

обогащение словарного запаса. Обязательно спрашивайте ребенка, знает ли он значение этих слов, и объясняйте те, которые ему неизвестны;

развитие дикции;

формирование образного мышления;

навык понимать мораль.

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