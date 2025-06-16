Меньше истерик и протеста. Нейропсихолог объяснила, как рутина влияет на развитие детей и снижает стресс

Структурированность жизненно необходима для поддержки мальчиков и девочек, ведь в таких условиях их мозг может развиваться, а не просто выживать. На этом отмечает нейропсихолог Александра Косячева. По ее словам, когда ребенок знает, что будет дальше - его мозг "расслабляется" и не тратит ресурс на постоянную тревогу. Поэтому, предсказуемый распорядок снижает уровень стресса.

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В заметке в Instagram Косякова объясняет, что рутина помогает уменьшить количество истерик и протеста. Например, если малыш знает, что после прогулки будет ужин, то он не будет бороться с неизвестностью.

Эксперт уверяет, что благодаря повторяющимся действиям, мозг учится планированию, контролю за временем, последовательности и доведению дел до конца.

Малыш еще не может "организоваться изнутри", а благодаря стабильной внешней среде мозг постепенно перенимает такую структуру. Кроме того, именно стабильность помогает легче воспринимать новое. Ведь, когда есть четкое "ядро" дня, то изменения не пугают.

Косячева советует пользоваться визуальным расписанием, потому что дети его легче воспринимают. Например, распечатками или магнитными досками.

В то же время, таймеры и часы помогают ориентироваться во времени и облегчают переходы между активностями.

Эксперт отмечает, что вводить рутину нужно постепенно. Сначала 2-3 стабильных пункта дня, которые повторяются всегда - утренний старт и вечерний ритуал.

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