"Отстаньте, все дети разные!" Нейропсихолог объяснила, как излишне заботливые родители делают хуже собственному ребенку

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Отстаньте, все дети разные!' Нейропсихолог объяснила, как излишне заботливые родители делают хуже собственному ребенку

Родители могут навредить своему ребенку чрезмерной заботой, считая, что все малыши развиваются по-разному, так что от них нужно "отцепиться". Но в некоторых случаях поведение мальчиков и девочек говорит не об их "особенности", а становится сигналом о необходимости помощи.

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Это отмечает детский нейропсихолог Александра Косячева в сообщении в Instagram. По ее словам, не все сложности могут быть нормой. Кроме того, раннее вмешательство сработает эффективнее, чем ждать, пока ребенок "перерастет".

"Отстаньте, все дети разные!" Нейропсихолог объяснила, как излишне заботливые родители делают хуже собственному ребенку

"Если малыш не говорит в 3 года, не реагирует на имя, не играет со сверстниками или имеет странную походку – это не просто "такая особенность". Это может быть сигналом о потребности в помощи. Время – ценный ресурс. Раннее вмешательство работает эффективнее, чем ждать "перерастет". Адаптация, коррекция, поддержка – это дает ребенку больше шансов на гармоничное развитие",пишет эксперт.

Она отмечает, что обращать внимание на проблему не подразумевает обвинение или критику родителей. Ведь это предполагает ответственность и заботу. По словам Косячевой, дети могут быть разными, однако они должны получить условия для развития в соответствии с их потребностями.

"Отстаньте, все дети разные!" Нейропсихолог объяснила, как излишне заботливые родители делают хуже собственному ребенку

"Мы же не скажем человеку с плохим зрением "отстаньте, все видят по-разному" – мы посоветуем очки. Любить ребенка – это не только принимать его, но и создавать для него лучшие возможности. Иногда стоит не "отцепиться", а поддержать", – отмечает специалист.

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