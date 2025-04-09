'Отстаньте, все дети разные!' Нейропсихолог объяснила, как излишне заботливые родители делают хуже собственному ребенку

Родители могут навредить своему ребенку чрезмерной заботой, считая, что все малыши развиваются по-разному, так что от них нужно "отцепиться". Но в некоторых случаях поведение мальчиков и девочек говорит не об их "особенности", а становится сигналом о необходимости помощи.

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Это отмечает детский нейропсихолог Александра Косячева в сообщении в Instagram. По ее словам, не все сложности могут быть нормой. Кроме того, раннее вмешательство сработает эффективнее, чем ждать, пока ребенок "перерастет".

"Если малыш не говорит в 3 года, не реагирует на имя, не играет со сверстниками или имеет странную походку – это не просто "такая особенность". Это может быть сигналом о потребности в помощи. Время – ценный ресурс. Раннее вмешательство работает эффективнее, чем ждать "перерастет". Адаптация, коррекция, поддержка – это дает ребенку больше шансов на гармоничное развитие", – пишет эксперт.

Она отмечает, что обращать внимание на проблему не подразумевает обвинение или критику родителей. Ведь это предполагает ответственность и заботу. По словам Косячевой, дети могут быть разными, однако они должны получить условия для развития в соответствии с их потребностями.

"Мы же не скажем человеку с плохим зрением "отстаньте, все видят по-разному" – мы посоветуем очки. Любить ребенка – это не только принимать его, но и создавать для него лучшие возможности. Иногда стоит не "отцепиться", а поддержать", – отмечает специалист.

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