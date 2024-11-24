Снятся кошмары и начинается тревожность. Нейропсихолог объяснила, почему родителям очень важно помириться с ребенком перед сном

Родители и дети часто могут ссориться и обижаться друг на друга. Однако не стоит ложиться спать без примирения, поскольку для психологического состояния ребенка это очень опасно – у него может развиться тревожность, появиться страх, что его бросили, и даже могут присниться кошмары.

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Почему обязательно стоит помириться с ребенком перед сном, объяснила нейропсихолог Александра Косячева на своей странице в Instagram. По словам эксперта, в ситуации, когда родители с ребенком молча разошлись по комнатам после конфликта, он ложится спать с обидой и страхом.

Это провоцирует боль и агрессию, а у подростков реакция может проходить еще острее.

"В такие моменты ребенку кажется, что его никто не любит, что он один в этом мире. Появляется тревога, если удается заснуть (старшие дети могут вообще не заснуть), то велика вероятность, что начнутся кошмары. Думаю, не стоит много говорить о важности спокойного и качественного сна", – отметила нейропсихолог.

Ребенок чувствует себя плохо в таких ситуациях, неразрешенные конфликты перед сном оказывают большое влияние на его состояние.

"Даже если у вас растет флегматик (т.е. человек с неподвижным типом нервной системы) нерешенные конфликты до ночного сна на него тоже влияют. Как? Те чувства, которые он испытывал (страх/тревога/оскорбление/злость и т.д.) из кратковременной памяти могут переместиться в длительную (ведь процесс обработки полученной информации в течение дня происходит во сне). Хотелось бы вам, чтобы в памяти ребенка накапливались подобные воспоминания?" – говорится в сообщении.

Косячева отметила, что помириться не значит "прогнуться" или "спустить на тормоза" событие или поступок, из-за которых произошла ссора.

"Помириться – значит показать ребенку, что вы не отвернулись, что вам важны его чувства и он не один. А "воспитательную беседу" или "реализацию последствий" можно провести на следующий день", – добавила эксперт.

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