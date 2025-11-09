Изобилие: как правильно сказать это по-украински

В онлайн-лексикон иногда проникает несвойственное языку слово "изобилие". Это слово, которое часто используют инфлюенсеры, сразу выдает его русское происхождение, ведь такого существительного в украинском языке просто не существует, и оно является очевидным русизмом.

Если вы хотите очистить свою речь от калькирования и говорить правильно, следует заменить этот суржиковый термин. К счастью, украинский язык имеет множество точных, красивых и стилистически богатых соответствий. OBOZ.UA собрал наиболее уместные варианты для перевода слова "изобилие".

Точные соответствия слова "изобилие"

Чтобы сделать вашу речь точной и естественной, выбирайте одно из следующих существительных, в зависимости от контекста:

"Достаток" — это наиболее точное и нейтральное соответствие русского слова, употребляемое в большинстве случаев. Примеры употребления: "у нас усього в достатку"; "бажаю вам жити в достатку"; стойкое выражение "ріг достатку".

"Добробут" — это существительное будет наиболее уместным, когда речь идет об обеспеченности всем необходимым для комфортной жизни. Оно также часто используется в официальных контекстах.

"Заможність" — этим словом тоже можно перевести русизм, когда речь идет об обеспеченной материальными благами жизни и высоком уровне финансового обеспечения.

"Гаразди" — это разговорный синоним "достатка". Его часто употребляют в пожеланиях: "усіляких гараздів". Говорят: "жити в гараздах" о людях, которые не имеют ни в чем нужды.

Как перевести "в изобилии"

Для описания чего-то, что есть в большом количестве, используйте такие слова:

"Вдосталь" — это идеальный перевод словосочетания "в изобилии". Например: "У нас усього вдосталь" (и вы точно не ошибетесь). Также в этом значении можно использовать слово "достача".

"Рясно" — этим прилагательным или наречием можно описать неожиданно хороший результат или большое количество чего-то (прежде всего в природе).

