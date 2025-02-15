Изучается 90% лишнего, дети зубрят и забывают навсегда: преподаватель объяснил, что не так с математикой в школах Украины

90% знаний, которые получают ученики в школах по математике, не имеют никакого отношения к тому, что действительно им нужно уметь и знать. Кроме того, дети только зазубривают информацию, чтобы сдать вступительные экзамены, после чего забывают ее навсегда.

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Такого мнения придерживается преподаватель физики и астрономии Самарского металлургического колледжа Украинского государственного университета науки и технологий Андрей Карбивничий. В сообщении на Оsvita.ua он отмечает, что математика в школе представляет суррогатную смесь разновидностей информации и в последствии ученики не умеют трансформировать формулы, выполнять математические действия над числами и решать уравнения с двумя неизвестными.

"Реальность состоит в том, что 90% изучаемого в математике не имеет никакого отношения к тому, что действительно надо знать и уметь. 90% из тех 10% нужного, что все-таки изучается в математике, изучается как попало и когда попало. Школьная математика представляет собой суррогатную смесь разрозненных тем, параграфов, фраз, определений, правил, формул, теорем, аксиом, примеров, уравнений, неравенств, множеств, подмножеств, натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных, комплексных и еще неизвестных чисел, терминов и понятий. Реальность состоит в том, что изучение этой суррогатной смеси базируется на принципе банального зазубривания", – пишет Карбивничий.

Он добавляет, что большинство учеников, изучавших математику, не умеют:

трансформировать формулы, представлять числа в стандартном виде;

выполнять математические действия над ними;

решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными;

решать квадратные уравнения.

По словам ученого, главной проблемой украинского образования становится бессистемность.

"Базовой же составляющей этой бессистемности является учебный предмет, который принято обозначать обобщающим словом математика", – добавляет преподаватель.

В то же время, отсутствие системы в математике влияет и на другие науки, связанные с ней, как физика, химия, информатика и т.д. Так, педагогам приходится объяснять тот материал, который ученики должны изучать на математике.

"И список того, чему математика должна научить, но не научила, можно продолжать и продолжать", – делится Карбовничий.

Он отмечает, что ни одна из необходимых тем, которые пригодятся в других дисциплинах, либо не изучались вообще, либо упоминалась только касательно.

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