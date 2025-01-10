Они заинтересованы, задают много вопросов. Учитель физики, который прославился на всю Украину, объяснил ключевую разницу между школьниками и студентами

Школьники заинтересованы в том, что получить новые знания и узнать что-то на уроках. Кроме того, ученики задают много вопросов, касающихся не только предмета, но и об учителе. В то же время студентам безразлично и неинтересно, ведь они только сидят на лекциях и хотят сдать экзамен.

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Такими наблюдениями поделился учитель физики Павел Виктор в интервью Суспільному. Педагог прославился на всю Украину своими онлайн-уроками и имеет более миллиона подписчиков в Youtube.

"Студенты очень сильно отличаются от детей. Дети заинтересованы в том, чтобы узнать что-то, студенты заинтересованы в том, чтобы сдать что-то. Эта разница ощущается очень четко. И когда ты приходишь в школу, тебе задают много вопросов, и этот вопрос не только, которые касаются предмета, который ты преподаешь, но и тебя персонально. То есть дети интересуются не только предметами, но и учителем для них предмет очень часто ассоциируется с персоной учителя и то, что было в университете абсолютно не нужно", – рассказывает Виктор.

Педагог делится, что физика – предмет, который учит думать. Люди, обладающие этой дисциплиной, способны не только решать задачи, но и ставить их в отличие от математиков. По словам учителя, поставить задачу иногда гораздо сложнее, чем ее решить.

"Дело в том, что природа не задает прямых вопросов. Мы наблюдаем разные явления. Нам как-то надо, для того чтобы его понять, задать вопрос: "Почему вот так происходит и как можно это описать". Физика производит специфический язык, который используется для описания явлений – это физическая терминология. Многогранность определенные части, которые мы сейчас называем механика, тепловые явления, оптические явления, электрические. Каждое из этих явлений отделить и упростить очень сложную природу настолько, что мы можем с помощью математики эту задачу уже потом решить с помощью понятий, придумавших физики", – говорит учитель.

К слову, видео-уроки, которые преподает Виктор, на русском языке. Несмотря на это, педагог имеет миллионные просмотры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у школьников возникло немало проблем с изучением физики и других естественных дисциплин из-за дистанционного обучения. Дети будут работать онлайн столько, на сколько им хватит воспоминаний о очном обучении и сенсорном опыте, который они приобрели самостоятельно или в лабораториях. Однако такие навыки не возникают от постоянного сидения за компьютером.

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