'К чему здесь каждая мама? Вы себя оправдываете': Карпачев объяснил, как на ребенка влияет тревожность родителей

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев уверен, что слишком высокая тревожность мамы вредит ребенку. Ведь в дошкольном возрасте дети больше чувствуют эмоции родителей, чем понимают их слова.

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Об этом эксперт сказал в эфире проекта "Супермама". По его словам, повышенная забота и тревожность родителей заставляет ребенка воспринимать мир вокруг себя враждебным.

На слова участницы, что тревожность за ребенка есть у каждой мамы, Карпачев ответил: "К чему здесь каждая мама? Вы же оправдываете себя". По мнению эксперта, ребенку стоит внушать веру в то, что все будет хорошо, а не слишком беспокоиться о нем.

"Перестаньте думать, что у любой мамы есть тревожность. Можно же сказать, что у любой мамы есть уверенность, что все будет хорошо! А если все будет хорошо, то зачем тревожиться?" – спрашивает он и добавляет, что когда родители перестанут слишком тревожиться, вместо этого ощущения придет вера. Вера в то, что все будет хорошо, и они со всем справятся.

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