К университетам Шевченко, Франко и Каразина присоединят еще по одному заведению

Министерство образования и науки приняло решение о присоединении Украинской инженерно-педагогической академии к Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина. По словам министра образования Оксена Лисового, УИПА, за неимением ресурсов, не может полноценно готовить кадров для заведений профтехобразования, что приводит к внедрению непрофильных специальностей в заведении. Поэтому, благодаря объединению, в вузе решится этот вопрос, а обучение студентов продолжится на тех же условиях, что и сейчас.

Об этом глава образовательного ведомства сообщил в Facebook. Он также рассказал и о реорганизации других учебных заведений. В частности, о присоединении Института физической оптики им. Влоха к Львовскому национальному университету им. Франко и Научно-исследовательского института украиноведения к Киевскому национальному университету им. Шевченко.

"В настоящее время оба учреждения напрямую подчиняются МОН. Эти решения являются продолжением курса на усиление университетской науки. Теперь эти научные учреждения смогут объединить усилия и ресурсы с ЗВО для развития научных исследований и инновационных проектов", – отметил Лисовой.

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Он добавил, что такие объединения дадут возможность университетам получить больше ресурсов, чтобы развивать научный потенциал. По словам главы МОН, решения об объединении обусловлены тем, что министерству не характерно напрямую управлять научными учреждениями.

Непосредственно подчиняться образовательному ведомству должны учреждения, работа которых влияет на формирование государственной политики, в частности Институт образовательной аналитики. Другие учебные заведения будут иметь больше пространства для развития науки в пределах университетов.

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